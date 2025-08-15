- Hoy:
UFC 319 EN VIVO: Cartelera, hora, apuestas y dónde ver la pelea Du Plessis vs Chimaev
UFC 319 se realizará en el United Center de Chicago, Estados Unidos, con la pelea estelar Du Plessis vs. Chimaev por el título peso medio.
UFC 319 se realizará el sábado 16 de agosto en el United Center de Chicago, Estados Unidos. La pelea estelar será protagonizada por Dricus Du Pressis que defenderá el título peso medio contra Khamzat Chimaev. La transmisión del evento estará a cargo de Disney Plus (estelares y preliminares).
PUEDES VER: Dricus du Plessis lanza una contundente advertencia a Khamzat Chimaev previo a la pelea UFC 319: "Es ridículo"
Una pelea que promete sacar fuego en el octágono. Khamzat Chimaev quiere llevarse el oro, pero al frente tendrá a Du Plessis, campeón y un peleador aguerrido.
En el careo se vivió un tenso momento, como anticipando lo que será el duelo. El cruce entre ambos peleadores también se vivió en el pesaje, incluso Dana White tuvo que separarlos.
El retador fue claro en señalar que Du Plessis no tiene oportunidad de salir con el título en UFC 319. Chimaev fue claro en señalar que es su momento en brillar en la empresa más importante de MMA y no lo piensa dejar pasar la oportunidad.
"Este mi momento, saldré a dominarlo. Voy a castigar a ese chico. Solo le queda un día, el sábado está perdido", expresó el retador. Declaraciones que molestaron al campeón y amenazó con mandarlo al 'país de los sueños'.
"Es un oponente brutal, pero les aseguro que lo voy a destruir. Ya sea en el suelo, ya sea en el suelo. Lo voy a noquear, voy a derrotar a ese chico y todos ustedes estarán aplaudiendo. ¡Lo sé, como siempre!", indicó Du Plessis.
UFC 138: Cartelera completa
UFC 318 Cartelera estelar
- Dricus Du Plessis (23-2) vs. Khamzat Chimaev (14-0) | por el título mundial de peso mediano.
- Lerone Murphy (16-0-1) vs. Aaron Pico (13-4) | peso pluma
- Geoff Neal (16-6) vs. Carlos Prates (21-7) | peso welter
- Jared Cannonier (18-8) vs. Michael Page (23-3) | peso mediano
- Tim Elliott (21-13-1) vs. Kai Asakura (21-5) | peso mosca
UFC 318 cartelera preliminar
- Baysangur Susurkaev (9-0) vs Eric Nolan (8-3) | peso mediano
- Gerald Meerschaert (37-19) vs. Michal Oleksiejczuk (20-9) | peso mediano
- Jessica Andrade (26-14) vs. Loopy Godínez (13-5) | peso paja
- Chase Hooper (16-3-1) vs. Alexander Hernandez (16-8) | peso ligero
- Edson Barboza (24-12) vs. Drakkar Klose (15-3-1) | peso ligero
- Bryan Battle (13-2) vs. Nursulton Ruziboev (36-9-2) | peso mediano
UFC 319 primeras preliminares
- Alibi Idiris (10-0) vs Joseph Morales (12-2) | Peso mosca
¿Dónde ver UFC 318 EN VIVO, pelea de Du Plessis vs Chimaev?
En Perú y América Latina, la pelea entre Du Plessis vs Chimaev en el UFC 319 será transmitido EN VIVO por Disney Plus (estelares y preliminares).
En Estados Unidos, el evento de UFC 319 será televisado por ESPN Deportes (preliminares) y ESPN+ con PVV (estelares). Si estás en México, la transmisión LIVE STREAM estará a cargo de FOX Sports Premium.
UFC 319: ¿a qué hora es la pelea de Du Plessis vs Chimaev?
En esta previa te damos a conocer los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio de la pelea de Du Plessis vs Chimaev, quienes luchará en el UFC 319:
|País
|UFC 319
primeras preliminares
|UFC 319
preliminares
|UFC 319
estelares
|México
|16:30 horas
|17:00 horas
|20:00 horas
|Perú, Ecuador y Colombia
|17:30 horas
|18:00 horas
|21:00 horas
|Chile, Venezuela y Bolivia
|18:30 horas
|19:00 horas
|22:00 horas
|Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
|19:30 horas
|20:00 horas
|23:00 horas
|España
|00:30 horas (día siguiente)
|1:00 horas (día siguiente)
|4:00 horas (día siguiente)
Du Plessis vs Chimaev: apuestas
|Apuestas
|Du Plessis
|Chimaev
|Betsson
|3.40
|1.33
|Betano
|3.10
|1.38
|Bet365
|3.00
|1.40
|1xBet
|3.30
|1.33
|Betsafe
|3.40
|1.33
|DoradoBet
|3.00
|1.38
