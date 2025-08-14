- Hoy:
Khamzat Chimaev lanzó una fuerte amenaza a Dricus du Plessis previo a la UFC 319: "África no volverá..."
El Lobo ostenta un récord impecable de 14 victorias sin ninguna derrota, mientras que el vigente campeón acumula 23 triunfos con 2 pérdidas.
Por primera vez en la historia, Khamzat Chimaev subirá al octágono para combatir contra Dricus du Plessis por el título de peso mediano de la Ultimate Fighting Championship (UFC) este sábado 16 de agosto en el United Center de Chicago. Previo al duelo, 'el lobo' aseguró que se llevará la victoria y dejará al continente africano sin título, haciendo referencia al origen de su rival.
¿Qué dijo Khamzat Chimaev a Dricus du Plessis en la previa de UFC 319?
Este jueves 14 de agosto se realizó la presentación de los protagonistas a la noche de UFC 319, el cual, tuvo momentos tensos entre los rivales. Durante el careo de la pelea principal, Chimaev no se contuvo y provocó al vigente campeón, ocasionando que Dana White interfiera para separarlos, mientras que el público vigente está abucheando al sudafricano.
"Se acabó. África no volverá a ver el cinturón", confesó Chimaev, quien juró destruir a du Plessis en el ring. Sin embargo, el campeón se limitó a responderlo, mencionando que a pesar de que las motivaciones son diferentes, el resultado será el mismo. "Saldré campeón. Él recibirá su dinero, gane o pierda. Es un buen día en la oficina para él. Solo estaré satisfecho cuando salga de ahí con mi cinturón", concluyó el luchador.
¿Khamzat Chimaev se considera terrorista?
En la semana, ha circulado un video donde Khamzat Chimaev realiza un comentario atrevido con respecto a su belleza. En una entrevista con el analista Daniel Cornier, la figura pública bromeó con respecto a su belleza: "No necesito ser guapa. A las chicas les gustan los terroristas". Esta declaración surge posterior al agradecimiento al gobierno de Donald Trump por facilitar en la aprobación de la visa, ya que anteriormente no ingresaba al país por un supuesto vínculo con el íder checheno Ramzán Kadírov.
