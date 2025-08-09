Khamzat Chimaev volverá a pelear en Estados Unidos contra Dricus du Plessis en UFC 319, después de casi tres años de impedimento por restricciones con el anterior gobierno al ser vinculado con el líder checheno Ramzán Kadírov. Según diversos medios de comunicación, el luchador confesó que obtuvo su visa debido a las influencias de Donald Trump.

¿Donald Trump interfirió para que Khamzat Chimaev vuelva a pelear en Estados Unidos?

En los últimos meses, se despertó los rumores que Khamzat Chimaev se retiraría de la Ultimate Fighting Championship (UFC) por falta de compromisos, especialmente por el campeonato, y por el impedimento de ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, las especulaciones quedaron atrás, debido a que se confirmó su presencia en tierras norteamericanas.

El 'Lobo' ha disputado sus dos últimas contiendas en Abu Dhabi, saliendo vencedor en ambas. Esta situación generó duda entre los aficionados, quienes se preguntaban por qué no compite en el país estadounidense como la mayoría de los competidores. Ante ello, el luchador ruso reveló que no fue su culpa al no poder acceder a la visa.

Cartelera de la pelea de Chimaev vs. Du Plessis en Estados Unidos. | Imagen: Redes Chimaev

Según la BBC, Chimaev fue vinculado con el líder checheno Ramzan Kadyrov, quien está acusado por presuntas violaciones de derechos humanos, por lo que cualquier ciudadano relacionado en ese entorno se ve afectado. "Esto no fue mi culpa... Todo el mundo sabe que no tenía visa para viajar a Estados Unidos. Por eso no peleé...", expresó el artista marcial. Aunque con el nuevo mandato de Donald Trump, quedó absuelto de la sanción.

"Ahora que Donald Trump está aquí, vamos a pelear", agradeció el ruso a la autoridad máxima. Asimismo, se rumorea que Dana White, presidente de la UFC, interfirió en el trámite del permiso, dado que considerado como amigo cercano del mandatario.

¿Cuándo es el próximo enfrentamiento de Khamzat Chimaev en la UFC?

Khamzat Chimaev, quien viene invicto, se enfrentará a Dricus dy Plessis por el título de peso mediano en UFC el próximo sábado 16 de agosto en Chicago. El 'Lobo' buscará relanzar su carrera ante la inactividad por problemas de salud y personales.