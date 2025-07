UFC 318 EN VIVO: Horarios, cartelera y dónde ver la pelea Max Holloway vs Dustin Poirier 3

UFC 318 promete ser un evento inolvidable para los amantes de las artes marciales mixtas. Como plato fuerte de la jornada, Max Holloway y Dustin Poirier se volverán a enfrentar por tercera vez. Una trilogía que promete sacar fuego al octágono. Además, como coestelar Paulo Costa se medirá contra Roman Kopylov, un duelo que hará vibrar el Smoothie King Center de New Orleans. La transmisión de las peleas estará a cargo de ESPN y Disney Plus (estelares).

En el 2012, cuando se realizó UFC 143, fue la primera vez que Holloway y Poirier se enfrentaron. En aquella oportunidad, Dustin se llevó el triunfo aplicando una llave de brazo triangular en el primer asalto.

Siete años después se volvieron a encontrar. En esa ocasión, Holloway ya era un peleador consolidado en la UFC y estaba buscando el título interino de peso ligero, pero Poirier se volvió a quedar con el triunfo, por decisión unánime.

Ahora, la historia cambio y se pone fin a una rivalidad que es considerada la más larga en la historia de la UFC. Dustin Poirier cerrará su carrera en la UFC y lo hará ante un Holloway que quiere revancha y pondrá en juego su título simbólico BMF.

"Es surrealista, pero es el momento. No quiero que el deporte me consuma, quiero alejarme, no quiero que me retire", expresó Poirier cuando le preguntaron por su decisión de poner fin a su exitosa carrera en las artes marciales mixtas.

Holloway llega a la contienda tras perder ante Topuria por el título de peso pluma, por ello decidió ascender a peso ligero de manera permanente y lejos de sentir pena por la despedida de Poirier, quiere ganar.

"Es una lástima que tenga que ser Dustin, pero este es su último baile y estoy aquí para hacerle el spoiler", expresó Holloway. Firme, sabe que sus rivales lo están viendo y si quiere conquistar el oro no puede ceder puntos.

UFC 318: ¿Cuándo es la pelea Holloway vs. Poirier 3?

UFC 318, evento de MMA que tendrá como pelea estelar la trilogía de Holloway vs. Poirier se realizará este sábado 19 de julio.

UFC 318: cartelera de las peleas

UFC 318 ESTELARES

Max Holloway vs. Dustin Poirier | Peso ligero

Paulo Costa vs. Roman Kopylov | Peso mediano

Kevin Holland vs. Daniel Rodriguez | Peso wélter

Dan Ige vs. Patricio Freire | Peso pluma

Michael Johnson vs. Daniel Zellhuber | Peso ligero

UFC 318 PRELIMINARES

Kyler Phillips vs. Vinicius Oliveira | Peso gallo

Marvin Vettori vs. Brendan Allen | Peso mediano

Francisco Prado vs. Nikolay Veretennikov | Peso wélter

Ateba Gautier vs. Robert Valentin | Peso mediano

UFC 318 PRIMERAS PRELIMINARES

Adam Fugitt vs. Islam Dulatov | Peso wélter

Jimmy Crute vs. Marcin Prachnio | Peso semipesado

Ryan Spann vs. Łukasz Brzeski | Peso pesado

Brunno Ferreira vs. Jackson McVey | Peso mediano

Carli Judice vs. Nicolle Caliari | Peso mosca femenino

¿Dónde ver UFC 318 EN VIVO, pelea de Holloway vs. Poirier 3?

En Perú y América Latina, la pelea entre Holloway vs. Poirier 3 por UFC 318 será transmitido EN VIVO por ESPN (preliminares) y Disney Plus (estelares).

En Estados Unidos, el evento de UFC 318 será televisado por ESPN Deportes (preliminares) y ESPN+ con PVV (estelares). Si estás en México, la transmisión estará a cargo de FOX Sports Premium.

¿A qué hora empieza la UFC 318?

País UFC 318

primeras preliminares UFC 318

preliminares UFC 318 estelares México 16:30 horas 18:00 horas 20:00 horas Perú, Ecuador y Colombia 17:30 horas 19:00 horas 21:00 horas Chile, Venezuela y Bolivia 18:30 horas 20:00 horas 22:00 horas Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 19:30 horas 21:00 horas 23:00 horas España 00:30 horas (día siguiente) 2:00 horas (día siguiente) 4:00 horas (día siguiente)

Max Hollow: Últimas 5 peleas

Topuria - Perdió

Gaethje - Ganó

Sung Jung - Ganó

Allen - Ganó

Volkanovski - Perdió

Dustin Poirier: Últimas 5 peleas

Makhachev - Perdió

Saint Denis - Ganó

Gaethje - Perdió

Chandler - Ganó

Oliveira - Ganó

