Los 5 celulares Samsung baratos y con mejores cámaras para comprar en 2025

En pleno 2025, los smartphones que salen al mercado compiten en la batería, procesador y resistencia a golpes o agua. Sin embargo, uno de los apartados más importantes es el fotográfico, puesto que existen diferentes eventos u ocasiones en las que quieres tomar una instantánea y es más que necesario tener una buena resolución.

Samsung ha sabido hacer muy bien las cosas, puesto que la mayoría de sus nuevos modelo sobresalen demasiado en este apartado. Sin embargo, no todos son los más potentes o eficientes. Es por ello que hoy conocerás un listado de los 5 mejores Galaxy que puedes comprar en pleno 2025.

Si eres de las personas que gusta de tomar fotos o grabar videos en alta resolución, debes saber que Samsung tiene algunos de los modelos más potentes. Aquí las 5 mejores opciones en calidad y precio.

Galaxy A56 5G

Cámara principal de 50 MP con OIS, ultra‑wide de 12 MP, macro 5MP y selfie 10MP. Su pantalla es Super AMOLED de 6.7″; gran rendimiento general y recargas rápidas; precio estimado US $500 o S/ 1 900. El gama media más moderno y potente en Android.

Colores del Galaxy A56 5G de Samsung. Foto: Samsung.

Galaxy A35 5G

Tiene elegante diseño con panel AMOLED de 6.6″ a 120 Hz, cámara triple (50 MP + 12 MP ultra‑wide + 5 MP macro), batería de 5 000 mAh, buena para fotos y video 4K; precio aprox. US $325 o S/ 1235.Uno de los mejores gama media para este 2025.

Este es el Galaxy A35 5G de Samsung. Foto: Samsung.

Galaxy S24FE 5G

El Galaxy S24 FE cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, procesador Exynos 2400e acompañado de 8 GB de RAM y 512 GB. El sistema de cámaras incluye un sensor principal de 50 MP, un ultra‑gran angular de 12 MP y un telefoto de 8 MP, además de una cámara frontal de 10 MP. El precio oficial en Estados Unidos arranca en $649.99 y en Perú cuesta S/ 1 899.

El Galaxy S24FE 5G de Samsung. Foto: Samsung.

Galaxy S23 Ultra

El Samsung Galaxy S23 Ultra presume una gigantesca pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8″ con resolución QHD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y resistencia IP68. Su cuádruple cámara trasera incluye un sensor principal de 200 MP (OIS), teleobjetivos de 10 MP con zoom óptico 3× y 10×, y un ultra gran angular de 12 MP, junto a una cámara frontal de 12 MP, lo que lo convierte en uno de los teléfonos con mejor capacidad fotográfica del mercado; graba en hasta 8K y ofrece estabilización avanzada. Su precio inicial rondaba los $1 199; en Perú, el modelo con 12 GB + 256 GB se encuentra en torno a S/ 5 326.

Este es el Galaxy S23 Ultra. Foto: Samsung.

Galaxy S22 Ultra

El Galaxy S22 Ultra incorpora una espectacular pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8″ con resolución QHD+ (3088 × 1440). El sistema fotográfico cuenta con una cuádruple cámara trasera: 108 MP principal (OIS), un ultra‑gran angular de 12 MP, telefoto 3× de 10 MP y periscopio 10× también de 10 MP, además de una cámara frontal de 40 MP. En cuanto al precio, su lanzamiento oficial en EE. UU. se situó en $1 199.99 para la configuración base. En Perú, el modelo de 256 GB se oferta aproximadamente en S/ 4799.

Este es el Galaxy S22 Ultra. Foto: Samsung.