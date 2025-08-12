iPhone 13 Pro Max vs. Xiaomi 14T: cuál es el más completo y mejor para comprar este 2025

En la actualidad, Apple se mantiene como una de las marcas con mayor reputación en el rubro tecnológico, donde sus terminales se han convertido en un tema aspiracional por el "status" que brindan a sus dueños, pero lo cierto es que existen otros fabricantes que lo hacen igual de bien con lanzamientos de dispositivos que poseen prestaciones de altísima calidad, como es el caso de Xiaomi.

Por ello, hoy nos arriesgamos una comparativa que para muchos podría parecer jalada de los pelos, como es un versus entre el icónico iPhone 13 Pro Max contra el queridísimo Xiaomi 14T. Ambos celulares son sumamente recomendados en nuestros días.

iPhone 13 Pro Max: características

El iPhone 13 Pro Max tiene pantalla OLED Super Retina XDR de 6.7 pulgadas, resolución 2,778 x 1,284 píxeles, tasa de refresco ProMotion de 120Hz, 458 de densidad de píxeles por pulgada, 1,000 nits de brillo máximo. Procesador Apple 15 Bionic, RAM de 6GB, memoria interna de 128GB/256GB/512GB81TB. Cámara telefoto 3X de 12MP, ultra gran angular de 12MP, principal de 12MP, frontal de 12MP. Batería de 4,352mAh, carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W, carga inalámbrica de 15W. Software iOS 15. Resistencia acuática IP68.

iPhone 13 Pro Max: ventajas

Lo más importante a destacar del iPhone 13 Pro Max es su sistema operativo iOS junto con su notable integración, a la vez de su amplia política de actualizaciones. Su procesador, pese a ser de 2021 sigue siendo muy competente tanto para los videojuegos como para la multitarea.

Además de su pantalla OLED, el diseño de este celular sigue siendo sumamente premium debido a los materiales con que está hecho. Asimismo, pese a contar con cámaras de 12MP, lo cierto es que te dará grandes resultados.

Xiaomi 14T: características

El Xiaomi 14T viene con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, 4,000 nits de brillo máximo. Procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra, RAM de 12GB/16GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, telefoto de 50MP, gran angular de 12MP, frontal de 32MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 67W. Software HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.

Xiaomi 14T: ventajas

Nos parece que el Xiaomi 14T te dará una ligera mejor experiencia en la pantalla respecto a su rival, a la vez de una batería que dará mayor hora uso, sin dejar de lado que el dispositivo solo requerirá de 45 minutos para estar cargado al 100 por ciento.

Del mismo modo, la cámara con más píxeles, creemos, te brindará mejores resultados que su contraparte, ya que además tiene tecnología LEICA. No menos importante, es que el celular chino te costará menos que el de la marca estadounidense y que no lo encontrarás reacondicionado.

iPhone 13 Pro Max vs. Xiaomi 14T: ¿Cuál comprar en 2025?

La respuesta no es una sola, por lo que la misma va a depender de tus gustos, preferencias, así como presupuesto. Por ello, si buscas diseño, materiales premium, muchas actualizaciones y iOS, entonces debes ir por el iPhone 13 Pro Max.

Pero, si quieres un celular más accesible a nivel precio, pero sin sacrificar apartados claves como una pantalla con gran fluidez, procesador potente, batería para todo el día que carga en poco minutos y cámaras con muchos MP, entonces tu decisión debe ser el Xiaomi 14T.