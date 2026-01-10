- Hoy:
Armadura de TITANIO, triple cámara con calidad 4K y procesador de última generación: este iPhone es TOP y es BARATO
El iPhone 14 Pro Max es uno de los mejores teléfonos diseñados por Apple y su precio ha bajado al mínimo en 2026. Conocer por qué deberías comprarlo hoy.
En septiembre del 2025, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono TOP, el iPhone 17 Pro Max, su nuevo equipo PREMIUM que llega con un renovado módulo de cámaras, un juego de cámaras de 48MP con calidad 4K a 120fps, un procesador renovado y una mejor batería de 5000 mAh con carga de 40W por cable.
Sin embargo, el elevado precio de este teléfono, entre 1500 a 2000 dólares, ha generado que miles de usuarios busquen alternativas igual de potentes, pero más baratas y es por ello que el iPhone 14 Pro Max se ha convertido en la mejor opción, puesto que tiene cámaras de alta definición y alto rendimiento, todo por un precio bajo.
PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla
En primer lugar, debes saber que este iPhone 14 Pro Max fue lanzado al mercado en 2022, por ello su precio ha bajado demasiado y en algunos comercios lo podrás comprar por 2300 soles, un precio 'insignificante' para un equipo de esta categoría.
¿Por qué debería comprarlo? Vamos a mencionarte sus especificaciones. En este caso tenemos un panel Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con 120Hz ProMotion, una resolución 2778 x 1284 pixeles, además de la famosa Isla dinámica.
¿Qué tan potente es? Pues bien, en este caso tenemos un chip Apple A16 Bionic, acompañado de 6GB de RAM, 512GB o 1TB de memoria, además de 4323 mAh de batería con carga de 20W por cable.
Precio del iPhone 14 Pro Max en 2026. Foto: captura
Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 14 Pro Max es su juego de cámaras, el cual está compuesto por: lente de 48MP, gran angular de 12MP, teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás tomar fotografías de alta calidad, sino también videos en 4K a 60fps.
Sin duda, el iPhone 14 Pro Max es una excelente alternativa para este 2026, por lo que si quieres comprarlo, este es el momento.
Este es el iPhone 14 Pro Max de Apple. Foto: Xataka
