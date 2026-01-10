0
EN VIVO
Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata

Armadura de TITANIO, triple cámara con calidad 4K y procesador de última generación: este iPhone es TOP y es BARATO

El iPhone 14 Pro Max es uno de los mejores teléfonos diseñados por Apple y su precio ha bajado al mínimo en 2026. Conocer por qué deberías comprarlo hoy.

Daniel Robles
Conoce por qué deberías comprar el iPhone 14 Pro Max en 2026, el teléfono premium de Apple con cámaras 4K.
Conoce por qué deberías comprar el iPhone 14 Pro Max en 2026, el teléfono premium de Apple con cámaras 4K. | Foto: composición/@PhoneExpressKe
COMPARTIR

En septiembre del 2025, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono TOP, el iPhone 17 Pro Max, su nuevo equipo PREMIUM que llega con un renovado módulo de cámaras, un juego de cámaras de 48MP con calidad 4K a 120fps, un procesador renovado y una mejor batería de 5000 mAh con carga de 40W por cable.

Sin embargo, el elevado precio de este teléfono, entre 1500 a 2000 dólares, ha generado que miles de usuarios busquen alternativas igual de potentes, pero más baratas y es por ello que el iPhone 14 Pro Max se ha convertido en la mejor opción, puesto que tiene cámaras de alta definición y alto rendimiento, todo por un precio bajo.

El Xiaomi 17 Pro Max es uno de los teléfonos más potentes del 2025 y será un teléfono ideal para empezar el 2026 con fuerza.

PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla

En primer lugar, debes saber que este iPhone 14 Pro Max fue lanzado al mercado en 2022, por ello su precio ha bajado demasiado y en algunos comercios lo podrás comprar por 2300 soles, un precio 'insignificante' para un equipo de esta categoría.

¿Por qué debería comprarlo? Vamos a mencionarte sus especificaciones. En este caso tenemos un panel Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con 120Hz ProMotion, una resolución 2778 x 1284 pixeles, además de la famosa Isla dinámica.

¿Qué tan potente es? Pues bien, en este caso tenemos un chip Apple A16 Bionic, acompañado de 6GB de RAM, 512GB o 1TB de memoria, además de 4323 mAh de batería con carga de 20W por cable.

iPhone 14 Pro Max

Precio del iPhone 14 Pro Max en 2026. Foto: captura

Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 14 Pro Max es su juego de cámaras, el cual está compuesto por: lente de 48MP, gran angular de 12MP, teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás tomar fotografías de alta calidad, sino también videos en 4K a 60fps.

Sin duda, el iPhone 14 Pro Max es una excelente alternativa para este 2026, por lo que si quieres comprarlo, este es el momento.

iPhone 14 Pro Max

Este es el iPhone 14 Pro Max de Apple. Foto: Xataka

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo

  2. Galaxy S26 Ultra: cuándo sale, características y qué precio tendrá el teléfono más potente de Samsung

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano