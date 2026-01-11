- Hoy:
¿Qué precio tiene el iPhone 13 Pro en 2026 que cuenta con triple cámara 4K y chip GAMER?
El iPhone 13 Pro es uno de los mejores teléfonos de Apple y para este 2026 su precio ha bajado tanto como un Xiaomi de gama media. Así puedes obtenerlo BARATO.
En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo sus nuevos teléfonos premium y el iPhone 17 Pro Max es el más TOP, puesto que no solo combina un renovado módulo de cámaras, sino que llega con triple sensor de 48MP que graba en calidad 4K a 120fps y un procesador GAMER de alto rendimiento desarrollado por la propia marca.
Si bien miles de personas soñarían con tener este iPhone 17 Pro Max en sus manos, el precio de este equipo puede superar los 2000 dólares en algunos mercados como el peruano, por lo que una alternativa igual de eficiente, pero más barata es el iPhone 13 Pro, el cual tiene años en el mercado, pero sigue siendo una excelente alternativa.
PUEDES VER: Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung
¿Qué características tiene el iPhone 13 Pro que lo hace tan buena opción en 2026? En primer lugar su pantalla de tipo Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con ProMotion de 120Hz y una resolución de 2532 x 1170 pixeles, además de 1000 nits de brillo y una protección Ceramic Shield.
Si hablamos de potencia, el iPhone 13 Pro llega provisto del chip Apple A15, 6GB de RAM, 512GB o 1TB y una potente batería de 3090 mAh con carga de 20W por cable.
Este es el iPhone 13 Pro de Apple. Foto: Xataka
Sin embargo, la característica más importante de este iPhone 13 Pro es su juego de triple cámara: sensor de 12MP con OIS, lente gran angular de 12MP y Telefoto de 12MP con zoom óptico 3X. Videos en 4K a 60fps totalmente garantizados y compatibilidad con las redes sociales.
¿Qué precio tiene el iPhone 13 Pro en 2026? Si buscas en algunas tiendas, podrás conseguir este teléfono de Apple en 1600 soles, lo que significa una inversión de 475 dólares.
