Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido
El Motorola Edge 70 acaba de ser lanzado y se ha convertido en el gama media más TOP y DELGADO que puedes tener. Posee gran potencia, cámaras de alta definición y es barato.
Motorola intentará dominar el mercado de los smartphones con sus nuevos lanzamientos, el Motorola Signature y Motorola Razr Fold 5G, dos equipos premium que resaltan por su gran diseño y potencia.
Sin embargo, Motorola también tiene planeado conquistar la gama media y acaba de presentar de forma oficial su nuevo teléfono TOP, el Motorola Edge 70 5G, un equipo avanzado que no solo tiene una extrema delgadez, sino que posee una configuración impresionante.
¿Qué características tiene el Motorola Edge 70? Para empezar debes saber que este gama media llega con un panel pOLED de 6.67 pulgadas con una tasa de refresco de 120hz, un brillo máximo de 4500 nits y una protección Gorilla Glass 7i.
Si hablamos de potencia, el Motorola Edge 70 llega con un chip Snapdragon 7 Gen 4, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de 4800 mAh de batería y carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el Motorola Edge 70. Foto: Motorola
Sin embargo, eso no es todo ya que este Motorola Edge 70 tiene un juego de cámaras impresionante: lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, sensore de luz 3 en 1 y selfie e 50MP. Con esta configuración podrás grabar en 4K a 30fps y tomar fotogafías en alta definición.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 70 en 2026? 799 euros es el precio de lanzamiento de este smartphone de gama media alta. Según el tipo de cambio vigente se estima que costará en Perú unos 3000 soles. ¿Vale la pena?
