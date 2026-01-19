NO es GAMER, pero este Motorola con 512GB, chip Snapdragon y pantalla 144Hz ofrece rendimiento BRUTAL con juegos
El Moto Edge 50 Fusion es uno de los mejores teléfonos de Motorola para este 2026. Ofrece gran rendimiento y su precio ha bajado demasiado.
Para este 2026, Motorola ha presentado dos de sus teléfonos más potentes: Motorola Signature y Motorola Razr Fold, los cuales pretenden dominar el segmento premium gracias a su potente chip Snapdragon y sus cámaras con resolución 8K.
Sin embargo, Motorola también tiene en su catálogo algunos de los teléfonos de gama media más potentes y baratos y un claro ejemplo de ello es el Motorola Edge 50 Fusion, un potente Android que fue presentado en 2024 y sigue vigente hasta ahora.
¿Qué características tiene el Motorola Edge 50 Fusion? Si bien no es un equipo GAMER, tiene muchas características que lo hacen resaltar demasiado. Su pantalla es de tipo OLED con una diagonal de 6.7 pulgadas con un brillo máximo de 1600 nits y compatibilidad con HDR10+.
La potencia de este teléfono de Motorola llega con poderoso Snapdragon 7s Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 68W.
Este es el Motorola Edge 50 Fusion. Foto: composición/business-standard.com
Si bien el teléfono de Motorola no está pensando para brillar con sus cámaras: lente de 50MP, lente gran angular de 12MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 4K y tomar fotografías en alta definición.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50 Fusion? En 2026 actualmente llega a costar 700 soles, lo que al tipo de cambio actual representa unos 200 dólares.
