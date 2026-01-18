Este celular Huawei de gama alta no solo tiene pantalla OLED, sus cámaras graban con calidad cinematográfica y es acuático

No hay duda que Huawei es una de las marcas más reconocidas en el mercado de los smartphones. La firma asiática tuvo un ascenso veloz y por un momento compitió de igual a igual con Apple. Sin embargo, en 2019 sufrió de un 'veto' que generó la pérdida de la Play Store y los servicios de Google de sus nuevos teléfonos y tablets.

Han sido años difíciles para Huawei, pero la marca ha sabido salir adelante y ahora presume tener los teléfonos con las mejores cámaras del mundo. Es así que el HUAWEI PURA 80 Pro es uno de los modelos más TOP que puedes comprar, el cual tiene una configuración impresionante y un precio relativamente bajo.

¿Qué características tiene el HUAWEI PURA 80 Pro? En primer lugar vamos a hablar de su pantalla, la cual es un panel de tipo OLED de 6.8 pulgadas, con una resolución 1.5K con una resolución de 2848 x 1276 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y una protección Kunlun Glass 2.

Pese a que Huawei no puede incluir en sus teléfonos los procesadores Snapdragon, ha desarrollado sus propios componentes. En este caso tenemos un Kirin 9020, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 5170 mAh con carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.

Sin embargo, el mejor atributo de este HUAWEI PURA 80 Pro, sin duda alguna, es su juego de cámaras: lente de 50MP de 1 pulgada, lente gran angular de 40MP, lente telefoto de 48MP, cámara ultra chroma de 1.5M y selfie de 13MP. }

Colores del Huawei Pura 80 Pro. Foto: captura

Las fotografías y videos que logres captar con este HUAWEI PURA 80 Pro son algunas de las mejores. Según DxOmark, la marca figura en los primeros puestos en calidad de cámaras. No tiene nada que envidiarle a modelos como el S25 Ultra o el iPhone 17 Pro de Apple.

El precio del Huawei Pura 80 Pro en Perú es de 3399 soles, lo que al tipo de cambio vigente representa unos 1000 dólares en el mercado local.