El teléfono chino que pocos conocen y que supera en fotografía y video al iPhone 17 Pro Max

Pese a que Huawei sufrió de un veto de Estados Unidos y no pueda tener los Google Mobile Services en sus teléfonos ni tabletas, lo cierto es que la firma china ha buscado salir adelante a toda costa y ha perfeccionado sus cámaras.

Es por ello que según el último ranking internacional de DxOmark, el Huawei Pura 80 Ultra es el teléfono Android con las mejores cámaras para fotografía y video, incluso ha superado al iPhone 17 Pro y otros equipos premium como el Oppo Find X8 Ultra y el Vivo X200 Ultra.

Ranking DxOmark diciembre 2025. Foto: captura

Pero, ¿qué hace tan especial al Huawei Pura 80 Ultra? Este teléfono chino tiene cámaras con calidad cinematográfica: sensor de 50MP, lente Telefoto de 50MP con Zoom óptico 3.7X, lente Telefoto 12.5MP con zoom óptico 9.4X, lente gran angular de 40MP, sensor Ultra Chrome 1.5MP y selfie de 13MP.

Los videos que logras grabar con este Huawei Pura 80 Ultra serán en calidad 4K a 60fps y además las fotografías que obtienes son espectaculares tanto de día como de noche.

Sin embargo, esto no es todo ya que pese a que este Huawei Pura 80 Ultra no tiene un potente procesador: este equipo llega con un chip Kirin 9020, acompañado de 16GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 5170 mAh y carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.

Si hablamos de la pantalla de este Huawei, tenemos un panel OLED de tipo LTPO de 6.8 pulgadas con una resolución de 2848 x 1276 pixeles, además de 3000 nits de brillo y una tasa de refresco de 120Hz.

¿Qué precio tiene el Huawei Pura 80 Ultra? ESte potente equipo llega con un precio de 6300 soles, es decir unos 1870 dólares en el mercado internacional.