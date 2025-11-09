Este Huawei con cámaras de nivel cinematográfico supera al Galaxy S25 Ultra de Samsung

DxOMark, es un sitio web en el que se califica, científicamente, el rendimiento de smartphones y cámaras para saber cuál destaca por sus cámaras, pantalla, batería y otros apartados. Según los últimos test realizados por los especialistas de esta página, el Huawei Pura 80 Ultra se ha convertido en el teléfono con las mejores cámaras del mundo.

Superando al iPhone 17 Pro Max, al vivo X200 Ultra, al Oppo Find X8 Ultra y al Galaxy S25 Ultra de Samsung; el teléfono de Huawei es el que tiene los mejores sensores del planeta. ¿Por qué? A continuación te daremos un balance con todas las especificaciones de este equipo premium que tiene un precio no tan elevado.

¿Qué características tiene el Huawei Pura 80 Ultra? En primer lugar este smartphone llega con un lente de 50 MP (PDAF dual pixel y láser con OIS), lente de 40 MP ultra gran angular f/2.2, lente telefoto periscópico con Zoom óptico 3.7X de 50 MP f/2.4, lente telefoto periscópico con Zoom óptico 9.4X de 12.5 MP f/3.6.

Este es el Huawei Pura 80 Ultra. Foto: Xataka

Por último, este Huawei llega con un selfie de 13MP con f/2.0 que te permite grabar videos en 4K a 60fps. Esta configuración la convierte en el smartphone con el mejor juego de sensores.

Pese a que Huawei Pura 80 Ultra no es el teléfono más potente, tiene un procesador Kirin 9020, acompañado de 16GB de RAM y 1TB de memoria interna. Por si fuera poco, este smartphone llega con batería de 5170 mAh y carga de 100W por cable y 80w de forma inalámbrica.