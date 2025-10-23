0
Honor Magic 7 Pro vs. Huawei Pura 80 Pro: cuál de estos dos teléfonos chinos vale la pena por su cámara, procesador y precio

Por si no lo sabes, estos dos teléfonos de gama alta tienen algunas de las mejores cámaras del mundo, pero solo uno será tu mejor compra para este 2025.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Honor Magic 7 Pro y Huawei Pura 80 Pro.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Honor Magic 7 Pro y Huawei Pura 80 Pro. | Foto: composición/Daniel Robles
Pese a que en 2019, Huawei recibió un veto de Estados Unidos, la marca china ha seguido desarrollando teléfonos y tablets, pese a que ahora estos equipos ya no pueden incluir los servicios de Google ni la Play Store. Es por ello que la marca asiática ha centrado todos sus esfuerzos en crear equipos de alta calidad y el nuevo Huawei Pura 80 Pro es prueba de ello, puesto que tiene una de las cámaras más potentes del 2025.

Por su parte, Honor perteneció en algún momento a Huawei, pero luego de separarse definitivamente ha sabido ganarse un lugar en el mercado móvil, puesto que sus nuevos terminales sobresalen por su gran calidad y precios manejables. Para este 2025, la marca asiática ha lanzado su nuevo teléfono TOP, el Honor Magic 7 Pro, el cual tiene el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Elite, además de cámaras de alta definición.

¿Cuál de estos teléfonos debería comprar si quiero un smartphone con gran potencia y cámaras profesionales? En esta nota de Libero.pe vamos a realizar un versus de especificaciones entre el Huawei Pura 80 Pro y el Honor Magic 7 Pro. De esta forma podrás saber cuál de los dos vale la pena o resalta sobre su rival directo. Recuerda que ambos tienen sistema Android y una potencia bastante similar. De ti dependerá diferenciarlos.

Huawei Pura 80 Pro vs. Honor Magic 7 Pro: especificaciones

A continuación te brindamos una comparación extrema entre las características del Huawei Pura 80 Pro y Honor Magic 7 Pro. Una de las principales diferencias es que uno tiene los Google Mobile Services y el otro no. Sin embargo, fuera de ello son rivales muy duros que hoy conocerás en profundidad. De ti dependerá definir tu compra.

CaracterísticasHuawei Pura 80 ProHONOR Magic 7 Pro
Dimensiones 163 x 76.1 x 8.3 mm 162,7 x 77,1 x 8,8 mm
Peso219 g223 gramos
Pantalla y dimensiones 6.8 pulgadas
OLED LTPO touchscreen capacitivo 120Hz
HDR10+
Kunlun Glass 2 		6,8 pulgadas
4.320Hz PWM Dimming
Brillo pico de 5.000 nits
1.600 nits HBM
Dolby Vision HDR
Resolución y densidad 1276 x 2848 píxeles2800 x 1800 píxeles
ProcesadorKirin 9000Snapdragon 8 ELITE
Memoria RAM12 GB LPDDR5X12 / 16 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 15 - One UI 7.0Android 15 - Magic OS 9
Almacenamiento interno 256/512GB/1TB 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
CámarasPrincipal: 50 MP (f/1.6-f/4.0, PDAF dual pixel y láser, OIS, wide)
Gran angular: 40 MP (f/2.2, AF, ultrawide)
Telefoto: 48 MP (f/2.1, PDAF, OIS, telefoto)
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2		50 MP, apertura variable f/1.4 y f/2.0
200 MP, f/2.6, zoom óptico x3
50 MP f/2.0 ultra gran angular
Selfie:  50 MP y ToF 3D
Batería 5170 mAh
66W carga rápida
Carga inalámbrica 80W		5.800mAh
100W carga rápida
80W inalámbricos
Precio1177 dólares - 3999 solesDesde 1253 dólares, 4500 soles
Otros detallesWiFi 6
Bluetooth 5.3
NFC
USB tipo C
IP68		WiFi 7
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

