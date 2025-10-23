Honor Magic 7 Pro vs. Huawei Pura 80 Pro: cuál de estos dos teléfonos chinos vale la pena por su cámara, procesador y precio

Pese a que en 2019, Huawei recibió un veto de Estados Unidos, la marca china ha seguido desarrollando teléfonos y tablets, pese a que ahora estos equipos ya no pueden incluir los servicios de Google ni la Play Store. Es por ello que la marca asiática ha centrado todos sus esfuerzos en crear equipos de alta calidad y el nuevo Huawei Pura 80 Pro es prueba de ello, puesto que tiene una de las cámaras más potentes del 2025.

Por su parte, Honor perteneció en algún momento a Huawei, pero luego de separarse definitivamente ha sabido ganarse un lugar en el mercado móvil, puesto que sus nuevos terminales sobresalen por su gran calidad y precios manejables. Para este 2025, la marca asiática ha lanzado su nuevo teléfono TOP, el Honor Magic 7 Pro, el cual tiene el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Elite, además de cámaras de alta definición.

¿Cuál de estos teléfonos debería comprar si quiero un smartphone con gran potencia y cámaras profesionales? En esta nota de Libero.pe vamos a realizar un versus de especificaciones entre el Huawei Pura 80 Pro y el Honor Magic 7 Pro. De esta forma podrás saber cuál de los dos vale la pena o resalta sobre su rival directo. Recuerda que ambos tienen sistema Android y una potencia bastante similar. De ti dependerá diferenciarlos.

Huawei Pura 80 Pro vs. Honor Magic 7 Pro: especificaciones

A continuación te brindamos una comparación extrema entre las características del Huawei Pura 80 Pro y Honor Magic 7 Pro. Una de las principales diferencias es que uno tiene los Google Mobile Services y el otro no. Sin embargo, fuera de ello son rivales muy duros que hoy conocerás en profundidad. De ti dependerá definir tu compra.