El mejor teléfono de Samsung NO es el S25 Ultra: pantalla FullHD+, 6000 mAh de batería y 1TB por un precio bajo

Según el ranking internacional de AnTuTu Benckmark, el Galaxy S25 Ultra de Samsung figura en el TOP5 de los teléfonos más potentes del mundo. Sin embargo, este equipo no es el único dispositivo recomendable de la marca coreana.

Si estás buscando un smartphone de alta capacidad, pero que no cueste mucho dinero como el S25 Ultra, entonces estás de suerte ya que Samsung acaba de presentar su primer teléfono con 6000 mAh de batería, pantalla FullHD+ y una capacidad de 1TB, todo por una mínima inversión. Estamos hablando del Galaxy M35 5G, un dispositivo como pocos.

¿Por qué el Galaxy M35 es uno de los mejores teléfonos de Samsung? Para responder esta pregunta, vamos a revelarte todas las especificaciones de este potente Android que pertenece a la gama media. En primer lugar cuenta con una pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas con una resolución FullHD+, además de 120Hz de tasa de refresco.

Si hablamos de potencia para ejecutar diferentes aplicaciones, no solo videojuegos, tenemos un procesador Exynos 1380, 8GB de RAM, 256GB de memoria interna, la cual se podrá ampliar hasta 1TB de con una microSD. Además, lo más resaltante es su batería de 6000 mAh y carga de 25W.

¿Qué tan buenas son sus cámaras? Pues bien, en este caso tenemos un sensor de 50MP con calidad 4K, un ultra gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 13MP. Sin duda una calidad semejante a la del Galaxy A56 de 2025.

Actualmente, en Amazon podrás comprar el Galaxy M35 5G por solo 234 euros, lo que al tipo de cambio vigente son unos 923 soles. Sin duda un precio bastante bueno para lo que ofrece este Samsung.