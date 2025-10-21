- Hoy:
Samsung quiere superar a Apple y lanza teléfono premium que graba videos en 8K y tiene precio bajo
El Galaxy S25 Fan Edition no solo resaltan por sus llamativos colores, sino también por su gran potencia para apps pesadas y sus cámaras con alta definición.
La marca coreana Samsung tiene un amplio catálogo de smartphones tanto en la gama media, gama alta y gama premium. Si bien uno de sus equipos más emblemáticos es el Galaxy S25 Ultra y el Galaxy Z Fold7, lo cierto es que acaba de llegar un nuevo modelo que sobresale tanto por su potencia, calidad y bajo precio.
El Galaxy S25 Fan Edition es una nueva versión de su teléfono más TOP y si bien cuenta con características especificaciones, su precio es mucho más bajo que otras versiones. ¿Qué características tiene? Aquí todos los detalles.
PUEDES VER: Samsung Bespoke: este refrigerador con IA tiene pantalla de 9'' para ver su interior y te dice qué puedes cocinar cada día
Si quieres comprar el Galaxy S25 Fan Edition debes de saber que este equipo pertenece a la gama alta y tiene una serie de especificaciones que lo hacen resaltar en su categoría. Su pantalla es de tipo Dynamic AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas con una resolución FHD+ es decir 2340 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.
Si hablamos de potencia, este teléfono de Samsung llega con el chip Exynos 2400 de 4 nanómetros, una memoria RAM de 8GB, 512GB de memoria y una batería de 4900 mAh con una cargar rápida de 45W por cable y 25W de forma inalámbrica.
Este es el Galaxy S25 Fan Edition. Foto: captura.
Pero, el atributo más importante de este Galaxy S25 Fan Edition es el juego de cámaras que posee: sentod de 50MP con OIS, lente Telefoto de 8MP, ulra gran angular de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60 y 120fps, sino también en calidad 8K a 30fps. Sin duda una configuración bastante interesante.
¿Qué precio tiene el Galaxy S25 Fan Edition? Actualmente puedes comprarlo por 2899 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 850 dólares en el mercado internacional. ¿Qué te parece?
