Este Galaxy de 2023 será el mejor teléfono Samsung que tengas en mano: su precio bajó en 50%

En enero del 2025, Samsung presentó al mundo su teléfono más TOP, el Galaxy S25 Ultra, un dispositivo con el chip más potente, el Snapdragon 8 Elite, un juego de cámaras con calidad 8K y una memoria de 1TB de alta velocidad. Toda esta configuración convierten a este equipo en una de las mejores opciones en la gama alta.

Sin embargo, el elevado precio que tiene este Samsung, ha generado que miles de usuarios busquen otra alterativa igual de potente pero más barata. Es así que el Galaxy S23 Ultra se ha vuelto uno de los Samsung más cotizados, puesto que se asemeja demasiado al S25 Ultra, pero cuesta la mitad.

¿Qué características tiene el Galaxy S23 Ultra que lo hacen el mejor Android que puedes comprar en 2025? Conoce todas su especificaciones y por qué deberías tenerlo en mano.

Galaxy S23 Ultra: ficha técnica completa

Para empezar, debes saber que el Galaxy S23 Ultra fue lanzado en 2023 y pertenece a la gama premium de Samsung, lo que significa que tiene tecnología de punta hasta dicho periodo.

Si hablamos de su pantalla, este equipo llega con panel AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ de 3080 x 1440 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass Victus 2.

La potencia para juegos y aplicaciones TOP, está asegurada puesto que el Galaxy S23 Ultra llega con el chip Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 1TB de memoria interna y una batería de 5000 mAh con carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S23 Ultra. Foto: captura

Sin embargo, el mejor atributo de este Galaxy S23 Ultra es su juego de cámaras, sensores que te permitirán grabar en 4K y 8K en video. Su cámara principal es de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente zoom 3X de 10MP, lente Zoom 10X de 10MP y selfie de 12MP.

No hay duda que el Galaxy S23 Ultra tiene una configuración impresionante Además, tiene 5 años de actualizaciones y si bien llega con Android 14, se puede actualizar al Android 16 y seguirá así por mucho más tiempo.

¿Qué precio tiene actualmente el Galaxy S23 Ultra? Por 2349 soles podrás comprar este potente equipo de Samsung. ¿Cuántos dólares representa? Estos son unos 690 dólares en el mercado global. Sin duda una excelente alternativa.