Samsung trajo al Perú una BESTIA con súper cámara que graba en 8K y precio bajo

Cuando hablamos de Samsung hacemos referencia a una de las marcas más populares del mercado de los smartphones. Y no es para menos, ya que sus modelos más TOP figuran en la lista de los teléfonos mejor valorados del planeta.

Pese a que Samsung ya tiene en su catálogo a TITANES como el Galaxy S25 Ultra o el Galaxy Z Fold7, lo cierto es que la marca coreana apunta a dominar el mercado de los teléfonos de gama alta baratos y acaba de presentar su modelo más potente y barato, el Galaxy S25 Fan Edition o FE, un equipo que se iguala en potencia al S25 tradicional, pero que resulta ser mucho más económico.

Pero, ¿qué características tiene el Galaxy S25 Fan Edition que lo hace uno de los mejores gama alta? Pues bien, en primer lugar este smartphone llega con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con una resolución FHD+ de 2340 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.

Si hablamos de potencia, debes saber que este teléfono de Samsung cuenta con un procesador Exynos 2400 de 4 nanómetros, acompañado de 8GB de RAM y 512GB de memoria interna. Además, la batería es de 4900 mAh y carga de 45W por cable y 25W por carga inalámbrica, además de carga inversa.

Colores del Galaxy S25 FE de Samsung. Foto: captura.

Sin embargo, el apartado más resaltante del Galaxy S25 Fan Edition es el juego de cámaras: lente principal de 50MP con OIS, lente Telefoto de 8MP, ultra gran angular de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 8K a 30fps, además de grabar en 4K a 120fps. Además, las fotografías son de alta calidad tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el Galaxy S25 Fan Edition? Actualmente podrás comprar este smartphone por 3200 soles o 800 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores alternativas en la gama alta para este 2025.