Procesador TOP, triple cámara 4K y ARMADURA de Titanio: este iPhone supera al 17 Pro Max y cuesta la mitad

El 9 de septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, el cual renovó su diseño y ahora posee un módulo de cámaras rectangular con un procesador más eficiente y triple cámara de 48MP.

Sin embargo, este nuevo teléfono no ha podido superar a su predecesor el iPhone 16 Pro Max, el cual no solo está hecho de Titanio, sino que además posee características similares a esta nueva versión.

El iPhone 16 Pro Max es una de las mejores alternativas en la gama alta, puesto que combina diseño premium, gran potencia y, debido al paso del tiempo, su precio ha bajado de forma considerable, a tal punto que ahora cuesta la mitad de la nueva versión.

¿Qué características tiene el iPhone 16 Pro Max que lo hace una buena alternativa? Pues bien, en primer lugar debes saber que este smartphone llega con pantalla Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con ProMotion de 120Hz además de una resolución 2622 x 1206 pixeles, además de 2000 nits de brillo y una protección Ceramic Shield.

Si hablamos de potencia, debes saber que el iPhone 16 Pro Max llega con el procesador Apple Bionic A18 Pro, el cual llega potenciado con 8GB de RAM y 1 Terabyte de memoria en su versión más potente. Además, la batería es de 4.685 mAh con carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Colores del iPhone 16 Pro Max. Foto: Apple

Sin embargo, lo mejor de todo es que este iPhone 16 Pro Max llega con un juego de cámaras impresionante: un lente de 48MP, lente gran angular de 48MP, teleobjetivo de 12MP y selfie 12MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías en altísima resolución con sus sensores.

¿Qué precio tiene el iPhone 16 Pro Max? Por solo 4200 soles o 1223 dólares, podrás comprar este teléfono premium de Apple. Es más barato que el iPhone 17 Pro Max y está diseñado con mejores materiales.