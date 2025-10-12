- Hoy:
iPhone 17 Pro Max llega al Perú: este es el precio OFICIAL del teléfono más potente de Apple
El teléfono premium de Apple finalmente aterriza en suelo peruano y estrena descuento de 400 soles. Conoce desde cuándo podrás tenerlo y qué características tiene.
El pasado 9 de septiembre, Apple presentó de forma oficial sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro modelos que sobresalen por su gran calidad y sus cámaras mejoradas.
Si bien Apple no cuenta con una tienda oficial en Perú, existen algunos distribuidores oficiales de sus productos y, para alegría de miles de usuarios, acaban de anunciar la llegada oficial del iPhone 17 Pro Max en solo algunos días.
PUEDES VER: No necesitas comprar el iPhone 17 Pro Max | Estos 3 teléfonos de Apple son igual de potentes y más baratos
iShop Perú es un distribuidor oficial de Apple en Perú y esta tienda ofrece financiamiento de hasta 36 meses para comprar los nuevos lanzamientos de la marca. Finalmente, se han lanzado los precios del iPhone 17 Pro Max y ha generado expectativa, puesto que existe un descuento de 400 soles de este equipo premium.
Según la tienda peruana, el iPhone 17 Pro Max cuesta S/ 6799 en su versión de 256GB de memoria. Sin embargo, si quieres comprar la versión de 512GB deberás pagar S/ 7999 y la versión más potente, de 1TB costará en Perú unos 8999 soles.
Este es el iPhone 17 Pro Max. Foto: captura.
Lo mejor de todo es que iShop Perú te asegura que al comprar el iPhone 17 Pro Max en su página web, podrás tenerlo con delivery incluido desde el 27 de Octubre de este 2025.
¿Qué características tiene el iPhone 17 Pro Max?
El iPhone 17 Pro Max tiene pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas LTPO a 120 Hz, impulsada por el chip A19 Pro de 3 nm y opciones de hasta 1 TB de almacenamiento. Llega con triple cámara de 48Mp y selfie de 18MP, batería de 5.000 mAh con carga rápida de 40 W y soporte MagSafe.
