No compres el iPhone 17 Pro Max | Estos tres antiguos teléfonos de Apple son potentes, tienen cámaras 4K y cuestan menos
Lo mismo pero más barato. Si quieres comprar un iPhone de gran calidad, no necesitas gastar tanto dinero en el nuevo teléfono de Apple. Te dejamos 3 opciones igual de potentes pero más baratas.
Apple acaba de presentar de forma oficial sus teléfonos más avanzados y el iPhone 17 Pro Max es su versión más potente con triple cámara de 48MP y calidad 4K, además de un procesador de alta performance y una mejora en el software.
Si bien miles de usuarios desearían comprar este iPhone 17 Pro Max, su elevado precio ha hecho que muchos busquen otras opciones igual de potentes pero más económicas. Por si no lo sabes, existen muchos modelos de Apple que son bastante recomendables, no solo por la calidad de sus cámaras, sino también por su procesador y pantalla. Hoy conocerás tres modelos que son bastante recomendables y además su precio ha bajado hasta en 50% en algunos casos.
3 iPhone que son mejor alternativa al iPhone 17 Pro Max
Si bien el iPhone 17 Pro Max es la versión más potente y moderna de los teléfonos de Apple, el cambio de una generación a otra es muy reducido, por lo que comprar un modelo anterior no significa un retroceso muy grande. te dejamos una lista de tres modelos TOP que podrían ser tu mejor compra este 2025.
El iPhone 16 Pro Max integra una pantalla OLED de 6,9 pulgadas con 120 Hz, chip A18 Pro, batería mejorada de más de 4.800 mAh y cámaras triples de hasta 48 MP con zoom óptico avanzado, con un precio estimado de 1.299 dólares.
El iPhone 15 Pro Max ofrece un panel de 6,7 pulgadas, procesador A17 Pro, batería cercana a 4.400 mAh y sistema fotográfico de 48+12+12 MP con zoom 5x, partiendo desde los 1.199 dólares.
El iPhone 14 Pro Max incluye pantalla de 6,7 pulgadas, chip A16 Bionic, batería de 4.323 mAh y cámaras triples de 48+12+12 MP con zoom 3x, disponible actualmente desde unos 999 dólares.
