Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K, chip Snapdragon y Galaxy AI: este Samsung ofrece GRAN CALIDAD a menos precio que el Xiaomi 17 Pro

Xiaomi acaba de presentar al mundo sus nuevos teléfonos premium, el Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, tres modelos tan potentes que buscan competir con el iPhone 17 de Apple.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de la marca china, un modelo de Samsung le está quitando protagonismo, puesto que pese a ser del 2024 es tan potente que se ha convertido en el mejor gama alta del mercado, este es el Galaxy S24 Ultra.

PUEDES VER: 3 teléfonos Android que serán igual o más potentes que el Xiaomi 17 Pro Max

Y es que la marca coreana se ha convertido en todo un referente en el mercado de los smartphones y sus modelos son sinónimo de gran calidad e innovación. Este también es el caso del S24 Ultra, un smartphone que incluye uno de los procesadores más avanzados, así como un juego de cámaras impresionante. ¿Quieres conocer más detalles? Aquí todo al respecto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ficha técnica completa

Sin duda alguna, uno de los apartados más importantes en el Galaxy S24 Ultra es el juego de cámaras 8K que tiene. En este caso el sensor principal es de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente zoom 5X de 50MP, lente Zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en gran calidad, sino tomar fotografías en altísima resolución.

Sin embargo, esto no es todo ya que el teléfono de Samsung llega con un panel AMOLED de 6.8 pulgadas con una resolución Quad HD+ acompañado de 120Hz y una protección Gorilla Glass Armor.

Este es el Galaxy S24 Ultra. Foto: Xataka

Y si hablamos de potencia, el Galaxy S24 Ultra de Samsung llega con el procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 1TB de memoria interna. Por si fuera poco, tenemos una batería de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

¿Qué precio tiene el Galaxy S24 Ultra en 2025? En el mercado gris, este Samsung puede costar 2699 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 780 dólares.