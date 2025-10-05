0
Xiaomi 17 Pro vs. Galaxy S25 Fan Edition: ¿cuál de estos dos teléfonos de gama alta es más potente y cuál debería comprar?

Este nuevo Xiaomi es considerado como uno de los mejores teléfonos del 2025. Sin embargo, el nuevo equipo de Samsung apunta a destronarlo con su gran calidad.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro y Galaxy S25 Fan Edition de Samsung.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro y Galaxy S25 Fan Edition de Samsung. | Foto: composición/Daniel Robles
Con la finalidad de competir con el iPhone 17 Pro Max de Apple, la marca china Xiaomi decidió cambiar el nombre de sus productos y de esta forma bautizar a su nuevo teléfono como el Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, dos equipos que llegan con el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Gen 5 y un juego de cámaras LEICA con los que podrás grabar videos en 4K y tomar las mejores fotografías.

Por su parte, la marca coreana Samsung acaba de presentar al mundo un nuevo integrante de su gama alta, el Galaxy S25 Fan Edition, un equipo colorido que tiene gran potencia, cámaras con calidad 8K y un procesador de alto rendimiento, que si bien no es un Snapdragon, tiene una gran eficiencia.

El Honor Magic 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra y Galaxy S26 Ultra superan al Xiaomi 17 Pro Max.

PUEDES VER: 3 teléfonos Android que serán igual o más potentes que el Xiaomi 17 Pro Max

¿Cuál de estos dos teléfonos es más potente o conviene comprar en 2025? En esta nota haremos una comparación de sus especificaciones, para que así tengas una idea clara de cuál de estos dos modelos de Xiaomi y Samsung vale la pena comprar.

Xiaomi 17 Pro vs. Galaxy S25 Fan Edition: comparación de características

Pantalla, procesador, batería, cámaras, sistema operativo y precio, son algunas de las características más resaltantes que debes tener en cuenta antes de comprar uno de estos modelos, ya sea el Xiaomi 17 Pro o Galaxy S25 Fan Edition.

Para facilitarte las cosas hemos hecho este cuadro en el que verás todos estos detalles. Solo así podrás saber cuál merece la pena, puesto que no son equipos baratos y si vas a invertir en ellos, debes tener las cosas claras.

CaracterísticasXiaomi 17 ProGalaxy S25 Fan Edition
Dimensiones 161,3 x 75,3 x 8.00 mm 161,3 x 76,6 x 7,4 mm
Peso226 g190 gramos
Pantalla y dimensiones 6,3" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3500 nits
Super Sunlight de 2.7" de bajo consumo
AMOLED
Hasta 120 Hz F
1 nit a 3500 nits 		6,7" Dynamic AMOLED 2X
120Hz tasa de refresco
Resolución y densidad 2656 x 1220 píxeles
904 x 572 pixeles (Magic Back Screen)		2.340 x 1.080 pixeles
Procesador Snapdragon 8 Gen 5 Exynos 2400 (4nm)
Memoria RAM 16 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 16 con HyperOS 3HyperOS 3.0
Almacenamiento interno 512GB UFS 4.0 512GB UFS 4.0
Cámaras Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Principal: 50MP (f/1.8, PDAF, OIS)
Telefoto: 8MP (f/2.4, PDAF, OIS, zoom 3x)
Ultra gran angular: 12MP (f/2.2)
Selfie: 12MP (f/2.2)
Batería 7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W 		4.900 mAh
carga rápida 45W
carga inalámbrica 25 W
carga inalámbrica inversa
Precio 2400 soles o 4999 yuanes 3200 soles - 900 dólares
Otros detalles WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69 		WiFi 7
Bluetooth 5.4
IP68
Gorilla Glass Victus+
sensor de huellas ultrasónico
Samsung Dex
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

