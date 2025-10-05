Xiaomi 17 Pro vs. Galaxy S25 Fan Edition: ¿cuál de estos dos teléfonos de gama alta es más potente y cuál debería comprar?

Con la finalidad de competir con el iPhone 17 Pro Max de Apple, la marca china Xiaomi decidió cambiar el nombre de sus productos y de esta forma bautizar a su nuevo teléfono como el Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, dos equipos que llegan con el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Gen 5 y un juego de cámaras LEICA con los que podrás grabar videos en 4K y tomar las mejores fotografías.

Por su parte, la marca coreana Samsung acaba de presentar al mundo un nuevo integrante de su gama alta, el Galaxy S25 Fan Edition, un equipo colorido que tiene gran potencia, cámaras con calidad 8K y un procesador de alto rendimiento, que si bien no es un Snapdragon, tiene una gran eficiencia.

¿Cuál de estos dos teléfonos es más potente o conviene comprar en 2025? En esta nota haremos una comparación de sus especificaciones, para que así tengas una idea clara de cuál de estos dos modelos de Xiaomi y Samsung vale la pena comprar.

Xiaomi 17 Pro vs. Galaxy S25 Fan Edition: comparación de características

Pantalla, procesador, batería, cámaras, sistema operativo y precio, son algunas de las características más resaltantes que debes tener en cuenta antes de comprar uno de estos modelos, ya sea el Xiaomi 17 Pro o Galaxy S25 Fan Edition.

Para facilitarte las cosas hemos hecho este cuadro en el que verás todos estos detalles. Solo así podrás saber cuál merece la pena, puesto que no son equipos baratos y si vas a invertir en ellos, debes tener las cosas claras.