Xiaomi 17 Pro vs. Galaxy S25 Fan Edition: ¿cuál de estos dos teléfonos de gama alta es más potente y cuál debería comprar?
Este nuevo Xiaomi es considerado como uno de los mejores teléfonos del 2025. Sin embargo, el nuevo equipo de Samsung apunta a destronarlo con su gran calidad.
Con la finalidad de competir con el iPhone 17 Pro Max de Apple, la marca china Xiaomi decidió cambiar el nombre de sus productos y de esta forma bautizar a su nuevo teléfono como el Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, dos equipos que llegan con el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Gen 5 y un juego de cámaras LEICA con los que podrás grabar videos en 4K y tomar las mejores fotografías.
Por su parte, la marca coreana Samsung acaba de presentar al mundo un nuevo integrante de su gama alta, el Galaxy S25 Fan Edition, un equipo colorido que tiene gran potencia, cámaras con calidad 8K y un procesador de alto rendimiento, que si bien no es un Snapdragon, tiene una gran eficiencia.
¿Cuál de estos dos teléfonos es más potente o conviene comprar en 2025? En esta nota haremos una comparación de sus especificaciones, para que así tengas una idea clara de cuál de estos dos modelos de Xiaomi y Samsung vale la pena comprar.
Xiaomi 17 Pro vs. Galaxy S25 Fan Edition: comparación de características
Pantalla, procesador, batería, cámaras, sistema operativo y precio, son algunas de las características más resaltantes que debes tener en cuenta antes de comprar uno de estos modelos, ya sea el Xiaomi 17 Pro o Galaxy S25 Fan Edition.
Para facilitarte las cosas hemos hecho este cuadro en el que verás todos estos detalles. Solo así podrás saber cuál merece la pena, puesto que no son equipos baratos y si vas a invertir en ellos, debes tener las cosas claras.
|Características
|Xiaomi 17 Pro
|Galaxy S25 Fan Edition
|Dimensiones
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|161,3 x 76,6 x 7,4 mm
|Peso
|226 g
|190 gramos
|Pantalla y dimensiones
| 6,3" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3500 nits
Super Sunlight de 2.7" de bajo consumo
AMOLED
Hasta 120 Hz F
1 nit a 3500 nits
|6,7" Dynamic AMOLED 2X
120Hz tasa de refresco
|Resolución y densidad
| 2656 x 1220 píxeles
904 x 572 pixeles (Magic Back Screen)
|2.340 x 1.080 pixeles
|Procesador
|Snapdragon 8 Gen 5
|Exynos 2400 (4nm)
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|512GB UFS 4.0
|512GB UFS 4.0
|Cámaras
| Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Principal: 50MP (f/1.8, PDAF, OIS)
Telefoto: 8MP (f/2.4, PDAF, OIS, zoom 3x)
Ultra gran angular: 12MP (f/2.2)
Selfie: 12MP (f/2.2)
|Batería
| 7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|4.900 mAh
carga rápida 45W
carga inalámbrica 25 W
carga inalámbrica inversa
|Precio
|2400 soles o 4999 yuanes
|3200 soles - 900 dólares
|Otros detalles
| WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
IP68
Gorilla Glass Victus+
sensor de huellas ultrasónico
Samsung Dex
