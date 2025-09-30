- Hoy:
Xiaomi 15T Pro vs. Galaxy S25FE: estos dos teléfonos de gama alta son poderosos, pero solo uno vale la pena para este 2025
Estas dos marcas asiáticas intentan demostrar que tienen la más alta tecnología y sus nuevos teléfonos son muy avanzados. Conoce cuál vale la pena por su calidad y precio.
Xiaomi ha sorprendido a Apple con sus nuevos teléfono de gama alta, los cuales han sido diseñados especialmente para competir de igual a igual con sus potentes iPhone 17 y iPhone 17 Pro. Uno de los smartphones más emblemáticos de la firma china es el potente Xiaomi 15T Pro, un equipo con cámaras LEICA, procesador MediaTek de última generación y un diseño premium.
Por otro lado, Samsung también intentará recuperar terreno en la gama alta con su nuevo smartphone, el Galaxy S25 Fan Edition, el cual ahora te permite grabar en 8K gracias a sus cámaras avanzadas y su potente chip Exynos 2400.
PUEDES VER: ¿Por qué debería comprar el Xiaomi 17 Pro en lugar de un Galaxy S25 Ultra o un iPhone 17 Pro?
¿Cuál de estos dos teléfonos es mejor y cuesta menos? Para resolver esta duda, vamos a ofrecerte un cuadro en el que no solo podrás revisar las características del Xiaomi 15T Pro o el Galaxy S25FE de Samsung, sino que además podrás comparar cuál te conviene y cuál sería más económico. Tú decidirás el equipo que quieras comprar. A continuación toda la información que necesitas saber.
Xiaomi 15T Pro vs. Galaxy S25FE: versus de características
Para definir mejor tu compra, te aconsejamos revisar este cuadro comparativo que hemos elaborado para ti. De esta forma conocerás detalles tan importantes como pantalla, procesador, memoria, batería, carga rápida, sistema operativo y otros detalles que debes tener en consideración al momento de querer elegir al Xiaomi o Galaxy de Samsung.
|Características
|Xiaomi 15T Pro
|Galaxy S25 Fan Edition
|Dimensiones
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm
|161,3 x 76,6 x 7,4 mm
|Peso
|210 g
|190 gramos
|Pantalla y dimensiones
|AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|6,7" Dynamic AMOLED 2X
120Hz tasa de refresco
|Resolución y densidad
|2.772 x 1.280 píxeles
|2.340 x 1.080 pixeles
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890
|Exynos 2400 (4nm)
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
|512GB UFS 4.0
|Cámaras
|Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie: 32MP, f/2.2, FOV 90º
|
Principal: 50MP (f/1.8, PDAF, OIS)
Telefoto: 8MP (f/2.4, PDAF, OIS, zoom 3x)
Ultra gran angular: 12MP (f/2.2)
Selfie: 12MP (f/2.2)
|Batería
|5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
| 4.900 mAh
carga rápida 45W
carga inalámbrica 25 W
carga inalámbrica inversa
|Precio
|2999 soles - 865 dólares
|3200 soles - 900 dólares
|Otros detalles
|Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
IP68
Gorilla Glass Victus+
sensor de huellas ultrasónico
Samsung Dex
