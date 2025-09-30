¿Por qué debería comprar el Xiaomi 17 Pro en lugar de un Galaxy S25 Ultra o un iPhone 17 Pro?

Xiaomi ha sorprendido al mundo con sus nuevos teléfonos de gama premium, los cuales han sido diseñados exclusivamente para competir con los nuevos iPhone 17 de Apple.

Si bien Xiaomi ha presentado 3 modelos, el más llamativo es el Xiaomi 17 Pro, un equipo sumamente potente que posee una pantalla secundaria llamada 'Magic Back Screen' y el chip Android más poderoso, el Snapdragon 8 Gen 5.

Pero, esto no es todo, ya que el Xiaomi 17 Pro además tiene en su núcleo el procesador más potente en un equipo Android, el Snapdragon 8 Gen 5, el cual llega acompañado de 16GB de RAM y 512GB en su versión más avanzada.

¿Qué otra característica hace único al Xiaomi 17 Pro? El sistema de cámaras LEICA que tiene. En total tiene 4 sensores: 3 principales y un selfie. Estas son la configuraciones: lente principal de 50MP con OIS, lente Teleobjetivo flotante 50MP, lente Gran angular de 50MP y selfie de 50MP. Los videos y las fotos que logres con el equipo son impresionantes.

Este es el Xiaomi 17 Pro. Foto: Xiaomi

Y si hablamos de batería, este también es un punto importante en el Xiaomi 17 Pro, ya que este equipo llega con 6300 mAh y carga rápida de 100W por cable, 50WW de forma inalámbrica y 22.5W de carga inversa.

¿Cuál es el precio del Xiaomi 17 Pro? Según anunció la marca, el precio de este teléfono es de 4.999 yuanes, lo que al tipo de cambio en dólares representan 700 dólares y 2800 soles. Sin duda una excelente alternativa en la gama alta.