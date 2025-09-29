- Hoy:
¿Cuántos sueldos mínimos necesito para comprar el Xiaomi 17 Pro Max en Perú y por qué supera al iPhone 17 Pro Max?
Si quieres comprar el nuevo Xiaomi 17 Pro Max deberás desembolsar mucho dinero. Conoce cuánto costará este equipo premium y cuáles son sus características.
Xiaomi se ha convertido en el rival más duro de Apple y su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro Max, es una de las versiones más potentes que puedes comprar este 2025, puesto que no solo tiene el procesador Snapdragon 8 Gen 5, sino también algunas de las cámaras LEICA más TOP del mercado.
Pero, esto no es todo ya que el nuevo Xiaomi PRO MAX también tiene uno de los atributos más innovadores que marcará tendencia en 2026. Nos referimos al Magic Back Screen, una pantalla secundaria con la que podrás disfrutar de múltiples funciones.
Si bien el Xiaomi 17 Pro Max ha sido presentado en China, todavía no está disponible en todos los mercados, por lo que si eres de Perú deberás esperar un poco más para tenerlo en tus manos, ya que la firma asiática lo traería a este mercado para la segunda quincena de octubre del 2025.
¿Cuánto costará el Xiaomi 17 Pro Max en Perú? Durante la presentación de este teléfono se mencionó que la versión más básica de este smartphone cuesta 5.999 yuanes, lo que al tipo de cambio actual serían unos 2942 soles. Sin embargo, este no sería el precio real de este equipo.
Este es el Xiaomi 17 Pro Max. Foto: Weibo.
Y es que los teléfonos tienen un precio diferente en los mercados internacionales, por lo que se estima que el Xiaomi 17 Pro Max estaría costando unos 4500 soles.
Si tomamos en consideración el sueldo mínimo o la Remuneración Mínima Vital (RMV) del Perú, la cual asciende a 1130 soles, un peruano tendría que ahorrar 4 sueldos para poder conseguir este Xiaomi 17 Pro Max. ¿Qué te parece?
