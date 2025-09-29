- Hoy:
Xiaomi 15T Pro vs. Xiaomi 17 Pro: ¿cuál de estos gama alta de Xiaomi conviene comprar y cuál cuesta menos?
En solo unos días, Xiaomi presentó dos de sus teléfonos más potentes, el Mi 15T Pro y el Mi 17 Pro. ¿Cuál de estos modelos vale la pena y cuál cuesta menos?
Xiaomi está decidida a competir de igual a igual con Apple y para ello ha presentado dos de sus nuevos modelos emblemáticos, los cuales sobresalen por su gran potencia, cámaras profesionales y resistencia extrema.
Estos dos nuevos teléfonos de gama alta son el Xiaomi 15T Pro y Xiaomi 17 Pro, dos equipos que pertenecen a la misma gama, pero que tiene características que lo diferencian bastante. ¿Quieres comprarte uno de estos modelos, pero tienes dudas? En esta nota te revelaremos cuál de los dos vale la pena.
Xiaomi 15T Pro vs. Xiaomi 17 Pro: versus de características
Si bien el Xiaomi 15T Pro tiene una configuración impresionante, el nuevo Xiaomi 17 Pro pertenece a la familia más potente de la marca china. Ambos son nuevos lanzamientos, pero solo uno podría ser tu mejor alternativa. Para definir ello, hemos elaborado un cuadro donde podrás apreciar las características más destacadas, tales como pantalla, procesador, memoria interna, RAM, batería, cámaras y precio oficial. De esta forma tú podrás definir cuál debes comprar.
|Características
|Xiaomi 15T Pro
|Xiaomi 17 Pro
|Dimensiones
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|Peso
|210 g
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
| AMOLED de 6,83 pulgadas
Tasa de refresco: 144 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|6,3" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3500 nits
Super Sunlight de 2.7" de bajo consumo
AMOLED
Hasta 120 Hz F
1 nit a 3500 nits
|Resolución y densidad
|2.772 x 1.280 píxeles
|2656 x 1220 píxeles
904 x 572 pixeles
|Procesador
| MediaTek Dimensity 9400+
GPU Immortalis-G925 MC12
NPU 890
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB, 1 TB UFS 4.1
|512GB UFS 4.0
|Cámaras
|Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
Angular Light Fusion 900, 50 MP, f/1.6, OIS
Telefoto 50 MP, f/3.0, zoom óptico x5
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
Selfie: 32MP, f/2.2, FOV 90º
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
| 5.500 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|2999 soles - 858 dólares
|2400 soles o 4999 yuanes
|Otros detalles
| Xiaomi 3D IceLoop System
Xiaomi Offline Communication
2x altavoces
3x micrófonos
Dolby Atmos
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
