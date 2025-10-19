Batería de 7000 mAh, 512GB, cámaras 4K y precio de infarto: este Redmi lo tiene todo y es BARATO

La marca china Xiaomi acaba de presentar al mundo su teléfono más potente, el Xiaomi 17 Pro Max, el cual llega para competir de igual a igual con el poderoso iPhone 17 Pro Max de Apple.

Si bien este Xiaomi sería una de las mejores compras para este 2025, se estima que su precio no bajará de 5000 soles, por lo que los usuarios están buscando otras alternativas con características similares, pero precios más bajos. Es así que la serie Redmi tiene una de las mejores alternativas en la gama media alta, este es el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, un equipo diseñado para brillar con luz propia.

¿Por qué el Xiaomi Redmi Note 15 Pro es una buena alternativa? Para empezar con este análisis, debes saber que este equipo llega con una pantalla enorme de 6.83 pulgadas ccon una resolución 1220 x 2772 pixeles, además de una protección Dragon Crystal Glass, tasa de refresco de 120Hz y compatibilidad con HDR10+.

La potencia del Xiaomi Redmi Note 15 Pro llega garantizada con en poderoso procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultra, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y además una poderosa batería de 7000 mAh con carga de 45W.

Sin embargo, esto no es todo ya que este Xiaomi de la línea Redmi llega con cámara de 50MP con OIS; lente gran angular de 8MP y selfie de 20MP. Si bien no es un punto tan fuerte, te ofrece videos en 4K a 30fps y fotografías de alta definición.

Lo mejor de todo es el precio que tiene el Xiaomi Redmi Note 15 Pro, ya que por 1600 soles, menos de 400 dólares podrás comprar este equipo premium que fue lanzado este 2025 en Perú y otros países de la región.