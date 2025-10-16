Olvídate de Xiaomi con este teléfono premium con 7000 mAh, procesador TOP y cámaras Sony: todo por $400

Xiaomi se ha vuelto tendencia en todo el planeta tras presentar dos de sus mejores creaciones, el Xiaomi 15T Pro y el Xiaomi 17 Pro Max, equipos de gama alta que combinan potencia y diseño premium, pero con un precio bastante elevado.

En el mundo existen otras marcas que le están ganando la batalla a Xiaomi y una de ellas es Realme, otras firma asiática que si bien no es tan popular en esta parte del mundo, en otros países ha presentado algunos de los Android más completos que puedes comprar y el nuevo Realme GT7 es prueba de ello.

Por si no lo sabes, el Realme GT7 es uno de los smartphones más potentes y económicos que actualmente hay en el mundo. Con un precio que no supera los 400 dólares, podrás comprar un equipo con una configuración que iguala al S25 Ultra de Samsung y quiere competir con el iPhone 17 Pro Max. ¿No lo crees? A continuación todas las especificaciones que debes considerar, antes de comprarlo.

Este Realme GT7 incorpora en su núcleo al procesador MediaTek Dimensity 9400e, el cual llega acompañado de 12GB de RAM y 256GB de memoria interna Este chip iguala en potencia al Snapdragon 8 Gen 3, por lo que te asegura un rendimiento GAMER sin igual.

¿Fan de las películas y series? La pantalla de este Realme es de tipo AMOLED con 6.78 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120Hz. Además, este equipo chino llega con 7000 mAh y carga de 120W SUPERVOOC, con esta velocidad lo tendrás al 100% en solo 8 minutos.

Lo mejor de todo es que este Realme GT7 tiene un juego de cámaras impresionante: sensor Sony de 50MP, lente Teleobjetivo de 50MP, 8MP ultra gran angular y selfie de 32MP.

Actualmente el precio del Realme GT7 e de 400 dólares, pero la marca sigue apostando por AliExpress y al usar el cupón AEHS090 para comprarlo en 350 dólares.