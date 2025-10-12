0

Enorme pantalla de 6.88 pulgadas de 120Hz, 12GB de RAM, 1TB y 5160 mAh: todo por 100 dólares

Este teléfono Xiaomi tiene una alta calidad y un precio bastante reducido. Será tu mejor alternativa para este 2025. Conoce dónde comprarlo hoy.

Daniel Robles
El Redmi 14C 5G de Xiaomi se ha convertido en el teléfono más BARATO y potente que puedes comprar en 2025.
El Redmi 14C 5G de Xiaomi se ha convertido en el teléfono más BARATO y potente que puedes comprar en 2025. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Xiaomi ha sorprendido al mundo con la llegada de su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un equipo diseñado para competir de igual a igual con el iPhone 17 Pro Max de Apple.

Para nadie es una sorpresa que este equipo premium tendrá un precio elevado, por lo que los fanáticos de la marca están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas y en este grupo se encuentra el Redmi 14C, un smartphone de gran calidad que solo cuesta 100 dólares.

¿Qué características tiene el Redmi 14C de Xiaomi? En primer lugar debes saber que este teléfono chino es de gama de entrada, por lo que su potencia es baja y tiene gran calidad.

Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y Huawei Pura 80 Ultra.

PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max vs. Huawei Pura 80 Ultra: ¿cuál de estos dos teléfonos tiene mejor cámara y es más potente?

La pantalla de este Xiaomi tiene una diagonal de 6.88 pulgadas con una resolución HD+ de 720 x 1640 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 600 nits. No es el mejor panel pero te dará un resultado aceptable.

Si hablamos de potencia, debes saber que este Xiaomi llega con el chip MediaTek Helio G81 Ultra, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria, con la posibilidad de ampliar hasta 1TB con una tarjeta MicroSD.

Redmi 14C de Xiaomi

Este es el Redmi 14C de Xiaomi. Foto: Xiaomi

Lamentablemente el teléfono Redmi 14C no está pensado para crear fotografías. En este caso tenemos un lente de 50MP con cámara auxiliar y un selfie de 13MP. No podrás grabar en 4K, pero sus fotos son bastante aceptables.

Finalmente, el Redmi 14C tiene una batería bastante generosa de 5160 mAh con carga de 18W. Sin duda tendrás hasta 2 días de independencia con una sola carga.

El precio del Redmi 14C es de 300 soles, lo que es menos de 100 dólares en el mercado internacional. Si buscas un equipo barato y de gran calidad, entonces este Xiaomi es ideal para ti.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Galaxy S26 Ultra: filtran diseño y características del nuevo teléfono premium de Samsung

  2. Cuál es el precio del Xiaomi 17 Pro Max y características principales

  3. Este Motorola de cuero vegetal es ideal para usuarios exigentes y es BARATO: pantalla 144Hz, chip GAMER, 512GB y 5000 mAh

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano