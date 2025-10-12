- Hoy:
Enorme pantalla de 6.88 pulgadas de 120Hz, 12GB de RAM, 1TB y 5160 mAh: todo por 100 dólares
Este teléfono Xiaomi tiene una alta calidad y un precio bastante reducido. Será tu mejor alternativa para este 2025. Conoce dónde comprarlo hoy.
Xiaomi ha sorprendido al mundo con la llegada de su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un equipo diseñado para competir de igual a igual con el iPhone 17 Pro Max de Apple.
Para nadie es una sorpresa que este equipo premium tendrá un precio elevado, por lo que los fanáticos de la marca están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas y en este grupo se encuentra el Redmi 14C, un smartphone de gran calidad que solo cuesta 100 dólares.
¿Qué características tiene el Redmi 14C de Xiaomi? En primer lugar debes saber que este teléfono chino es de gama de entrada, por lo que su potencia es baja y tiene gran calidad.
La pantalla de este Xiaomi tiene una diagonal de 6.88 pulgadas con una resolución HD+ de 720 x 1640 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 600 nits. No es el mejor panel pero te dará un resultado aceptable.
Si hablamos de potencia, debes saber que este Xiaomi llega con el chip MediaTek Helio G81 Ultra, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria, con la posibilidad de ampliar hasta 1TB con una tarjeta MicroSD.
Este es el Redmi 14C de Xiaomi. Foto: Xiaomi
Lamentablemente el teléfono Redmi 14C no está pensado para crear fotografías. En este caso tenemos un lente de 50MP con cámara auxiliar y un selfie de 13MP. No podrás grabar en 4K, pero sus fotos son bastante aceptables.
Finalmente, el Redmi 14C tiene una batería bastante generosa de 5160 mAh con carga de 18W. Sin duda tendrás hasta 2 días de independencia con una sola carga.
El precio del Redmi 14C es de 300 soles, lo que es menos de 100 dólares en el mercado internacional. Si buscas un equipo barato y de gran calidad, entonces este Xiaomi es ideal para ti.
