¿Por qué comprar un iPhone 17 Pro si este Xiaomi 15T Pro con cámaras 4K es mejor y cuesta menos?

No necesitas pagar tanto dinero para comprar un teléfono premium con cámaras profesionales y gran potencia. Este nuevo Xiaomi es ideal para usuarios exigentes y no te cuesta una fortuna.

Daniel Robles
El Xiaomi 15T Pro 5G se ha convertido en el gama alta mejor valorado y supera al iPhone 17 Pro de Apple.
El Xiaomi 15T Pro 5G se ha convertido en el gama alta mejor valorado y supera al iPhone 17 Pro de Apple. | Foto: composición/@Paraph14 - X
Pese a que Apple presentó de forma oficial su nuevo teléfono premium, el iPhone 17 Pro, este lanzamiento ha sido opacado por el nuevo smartphone de gama alta de Xiaomi, el Mi 15T Pro, un equipo con cámaras LEICA de alta calidad, además de un procesador bastante eficiente de la casa de MediaTek.

Si bien Xiaomi también presentó el Xiaomi 17 Pro Max, lo cierto es que este Mi 15T Pro de gama alta resalta no solo por su calidad, sino también por su bajo precio. ¿Quieres conocerlo en profundidad? Aquí te vamos a dejar un análisis completo de este smartphone con calidad premium.

El Xiaomi 17 Pro es uno de los teléfonos Android más potentes y su precio es más bajo que un iPhone 17 Pro de Apple.

PUEDES VER: ¿Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles?

Lo primero que debes saber es que el Xiaomi 15T Pro tiene una de las mejores pantallas del mundo. En este caso tenemos un panel AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K con 2772 x 1280 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz, además de una protección Gorilla Glass 7i, además de certificaciones que protegen tu vista.

La potencia del Xiaomi 15T Pro 5G está garantizada con el procesador MediaTek Dimensity 9400+, acompañado de 12GB de RAM, 1 Terabyte de memoria y una batería de 5500 mAh con carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Xiaomi 15T Pro

Este es el Xiaomi 15T Pro. Foto: composición/@Hayaponlog - X

Sin embargo, esto no es todo, ya que uno de los atributos más importantes es el juego de cámaras que posee, en esto caso lentes LEICA de alta calidad: sensor de 50MP con OIS, lente Telefoto 50MP, lente Gran angular de 12MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps sino que las fotografías que lograrás son realmente resaltantes.

¿Qué tanto cuesta el Xiaomi 15T Pro 5G? La marca china ha lanzado este teléfono con un precio de 2899 soles o 848 dólares en el mercado internacional. Sin duda un precio aceptable para todo lo que ofrece este smartphone de gama alta.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

