No necesitas gastar $ 2000 en un iPhone 17 Pro para tener un teléfono premium: cámara de 200MP, chip GAMER y pantalla 120Hz

Apple acaba de presentar al mundo su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro, el cual tiene un mejor sistema de cámaras y un precio muy elevado, ya que en algunos mercados como el peruano, se vende por 2000 dólares.

Si estás pensando comprar este teléfono, tal vez deberías analizarlo más de dos veces, puesto que actualmente existen otras opciones igual de potente pero más económicas. Este es el caso del Redmi Note 13 Pro 5G de Xiaomi, un smartphone de alta calidad, pero con un precio insignificante.

¿Por qué debería comprar el Redmi Note 13 Pro 5G de Xiaomi? Para empezar debes saber que este equipo chino llega con una configuración superior de 16GB de RAM y 512GB de memoria, además de un procesador Snapdragon 7s Gen 2, el cual es ideal para jugar con una calidad intermedia. Y si hablamos de batería tenemos 5100 mAh con carga de 67W.

La pantalla de este Xiaomi también es muy buena, puesto que es de 6.67 pulgadas con una resolución 1.5K, es decir 2712 x 1220 pixeles. Su tasa de refresco es de 120Hz y tiene una protección Gorilla Galss Victus anticaídas.

Este es el Redmi Note 13 Pro 5G de Xiaomi. Foto: Xiaomi

Sin embargo, el mejor atributo de este Redmi Note 13 Pro 5G es el juego de cámaras de alta calidad que posee. Para empezar tiene un sensor de 200MP con OIS, lene gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 16MP. Sí podrás grabar videos en 4K a 30fps, pero además videos en 1080 pixeles en 60fps y 120fps.

Solo podemos decirte que este teléfono es una buena opción si tienes bajo presupuesto y te gusta el sistema operativo Android. El precio actual del teléfono es de 999 soles, lo que significa que este equipo puede costar 250 dólares en el mercado internacional.