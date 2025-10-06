- Hoy:
¿Cómo puedo comprar el Xiaomi 17 Pro desde China y cuánto cuesta en dólares?
Si quieres ser uno de los primeros en tener el poderoso Xiaomi 17 Pro, puedes traerlo directamente desde China. Aprende cómo importar este Android que supera al iPhone 17 Pro Max.
Luego de la presentación oficial de los nuevos teléfonos de Xiaomi, miles de usuarios ya sueñan con tener el nuevo Xiaomi 17 Pro en sus manos, puesto que este equipo no solo llega con el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Gen 5, sino que además este modelo incluye una poderosa batería de 7000 mAh, cámaras LEICA con calidad 4K y una pantalla secundaria con múltiples funciones que no tienen ni el mismísimo iPhone 17 Pro Max.
Si bien ya se hizo la presentación de este teléfono, este Xiaomi 17 Pro solo está disponible, de momento, en el país asiático, por lo que si quieres tenerlo contigo deberás comprar directamente en China o importarlo con algún distribuidor que haga este servicio.
PUEDES VER: Armadura de TITANIO, chip Bionic A18 Pro y cámaras 4K de nivel cine: este iPhone cuesta menos que el iPhone 17 Pro Max
Si quieres ser uno de los primeros en tener este Xiaomi 17 Pro en tus manos, entonces no dudes en revisar esta GUÍA que te servirá para comprarlo desde China y traerlo al Perú.
Antes que nada debes de conocer el precio que tiene el Xiaomi 17 Pro en China. La versión de 12GB de RAM y 256GB cuesta unos 4999 Renminbi (RMB), lo que al tipo de cambio representa unos 700 dólares, es decir unos 2423 soles en Perú. Debes de considerar que este monto está sujeto a otros gastos como envío, aranceles, impuestos y posibles comisiones.
Este es el Xiaomi 17 Pro. Foto: Xiaomi
¿Cómo comprar el Xiaomi 17 Pro desde China?
Primero que nada debes escoger un vendedor confiable en China. Puedes usar plataformas chinas como Tmall, JD.com, Xiaomi Store China o intermediarios especializados en importación.
Una vez que contactes al vendedor y te confirme que hacen envíos internacionales, deberás buscar un agente de importación o 'forwarder'. De esta forma puedes recibir el producto en China y enviarlo a Perú.
Finalmente, deberás pagar por Xiaomi 17 Pro, además de impuestos de importación, IGV, aranceles, entre otros pagos como costos de aduana, y comisiones de agente.
