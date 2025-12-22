0

Este Motorola con 512GB, pantalla de 6.72 pulgadas y 5200 mAh solo cuesta 300 soles

El Moto G15 es el celular más barato de Motorola, pero pese a ello tiene una gran potencia. Conoce su ficha técnica y dónde comprarlo barato.

Daniel Robles
Conoce todos los detalles sobre el Motorola G15, el teléfono más barato que puedes comprar para Navidad del 2025.
Conoce todos los detalles sobre el Motorola G15, el teléfono más barato que puedes comprar para Navidad del 2025. | Foto: composición/De Tranquis - YouTube
Motorola se ha convertido en una de las marcas de tecnología más importantes y pese a que se alista para la llegada de su nuevo teléfono, el Moto Edge 70 Ultra, lo cierto es que también tiene equipos de bajo costo y gran potencia.

Si buscas comprar un teléfono de bajo precio, pero grandes especificaciones, entonces tienes que conocer todo sobre el Motorola G15, un teléfono con acabado de cuero vegano y una configuración impresionante.

El Galaxy S23 Ultra es uno de los mejores teléfonos que Samsung ha diseñado y su precio ha bajado en más del 50%.

PUEDES VER: Armadura de ALUMINIO, chip Snapdragon y cámaras que graban en 8K: este Galaxy de 2023 está con rebaja del 50%

Para empezar con el análisis del Motorola G15, debes saber que este equipo llega con pantalla LCD IPS de 6.72 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400 pixeles, además de protección Gorilla Glass 3 y una tasa de refresco de 120Hz.

Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola G15 llega con un procesador Mediatek Helio G81 Extreme, acompañado de 8GB de RAM, 512GB en su versión más elevada, además de una potente batería de 5200 mAh y carga de 18W.

Motorola G15

Este es el Motorola G15. Foto: composición/De Tranquis - YouTube

Esto no es todo, ya que el Motorola G15 llega con un juego de cámaras bastante equilibrado Sensor de 50MP, lente 5MP gran angular y selfie de 8MP. Podrás tomar fotografías en alta calidad y videos en alta definición.

Sin duda alguna, el Motorola G15 es bastante económico, ya que el precio de este equipo es de 319 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 94 dólares.

Motorola G15

Precio del Motorola G15. Foto: captura.

