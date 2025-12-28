No es un iPhone, pero este Motorola con pantalla de 144Hz, Snapdragon y 512GB es el teléfono más barato y potente del 2026

Este 2025 que se va ha sido uno de los mejores años para Motorola, puesto que la marca con capitales chinos ha sabido ganarse un lugar en el mercado global gracias a sus nuevos modelos, los cuales no solo tienen gran potencia, sino también un precio bajo para lo que ofrecen.

Si bien este 2025, Motorola presentó su familia Moto Edge 60, lo cierto es que en 2024 presentó uno de sus mejores gama media y este es el Motorola Edge 50 Fusion, un dispositivo que no solo tiene cubierta de gamuza, sino también un procesador Snapdragon, unas cámaras de primer nivel y todo por un precio que no supera los 250 dólares.

¿Por qué el Motorola Edge 50 Fusion sería una de la mejores comprar para iniciar el 2026 con fuerza? Hoy en Libero.pe te vamos a mencionar todas las especificaciones que debes tener en cuenta antes de comparar este celular Android.

En primer lugar, debes tener en cuenta que este Motorola Edge 50 Fusion es de gama media, pero pese a ello tiene una pantalla OLED de 6.7 pulgadas con 144Hz, unos 1600 nits de briloo y compatibilidad con HDR10+.

Si te preocupa la potencia, no lo hagas puesto que este Motorola llega con el chip Snapdragon 7s Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una poderosa batería de 5000 mAh con carga de 68W por cable.

Este es el Motorola Edge 50 Fusion. Foto: Motorola

Pero esto no es todo ya que el Motorola Edge 50 Fusion llega con una cámara de 50MP, lente gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Videos de alta calidad y selfie de primera. Sin duda una buena alternativa.

¿Cuánto tengo que pagar en diciembre del 2025 por este Motorola Edge 50 Fusion? Este celular cuesta actualmente 869 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 258 dólares.