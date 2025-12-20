Es el primer Motorola de 'mezclilla' y el teléfono más TOP que humilla al iPhone 17 Pro con su potencia y cámaras 8K

Luego de ser adquirida por la china Lenovo, Motorola ha logrado recuperar el mercado que perdió y actualmente es una de las desarrolladoras de smartphones más aplaudida, puesto que sus equipos no solo tienen diseño premium, sino que además combinan gran potencia y precios reducidos.

Para este 2026, la firma con capitales chinos intentará dominar el segmento de gama alta y se alista para la pronta llegada del

Motorola Edge 70 Ultra, su versión más TOP, la cual no solo incluirá cámaras con calidad 8K, sino una configuración impresionante y diseño único.

Si bien Xiaomi anunció que su Redmi K90 Pro Max tendría una cubierta de jean o mezclilla, lo cierto es que Motorola también ha hecho lo propio con su emblemático Motorola Edge 70 Ultra y este también vendrá en una versión con este singular material tipo tela.

Y es que en redes sociales como X y Weibo de China, se han filtrado las primeras imágenes reales del Motorola Edge 70 Ultra, el cual se luce en cuero vegetal y mezclilla. Sin embargo, esto no es todo ya que también se conocen las principales especificaciones de este emblemático dispositivo.

Colores del Motorola Edge 70 Ultra. Foto: X

Como bien se sabe, este Motorola premium tendrá el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, el cual llegará acompañado con 32GB de RAM, 16GB físico y 16GB virtual.

También se estima que la pantalla de este Motorola Edge 70 Ultra será de 6.9 pulgadas con tecnología OLED 1.5K super fluida de 144Hz.

Además, el teléfono de Motorola trae un sistema triple con sensores de 50 MP en la principal y gran angular, más un teleobjetivo periscópico para zoom de calidad óptica. Y si hablamos de batería llegará con 5000 mAh y carga de 125W, una de las más veloces del mundo. El precio estimado de este teléfono es de entre 1200 a 1500 dólares y sería presentado en febrero del 2026.