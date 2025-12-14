- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Sporting Cristal
- Alavés vs Real Madrid
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Motorola G24 vs HONOR X6b: ¿cuál de estos teléfonos BARATOS es el MEJOR y sería el regalo perfecto por Navidad?
Estos teléfonos de Motorola y Honor no solo son baratos, tienen gran capacidad. Descubre cuál te conviene comprar por fiestas de fin de año.
A pocos días de la llegada de la Navidad 2025, miles de usuarios se alistan para recibir esta fecha tan importante, en la que además muchos aprovechan para renovar tus teléfonos.
Si bien muchos desearían tener equipos como el Galaxy S25 Ultra, el Xiaomi 17 Pro Max, el iPhone 17 Pro Max o el Honor Magic 8 Pro, lo cierto es que estos teléfonos tienen un elevado precio y esto hace que las personas busquen alternativas mucho más baratas, pero igual de potentes.
PUEDES VER: Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo
Si buscas un Motorola que te cueste barato y tenga alto rendimiento, el Motorola G24 podría ser una excelente opción, no solo por su diseño TOP, sino también por sus características como cámaras, procesador y batería.
Por otro lado, si eres fan de HONOR, el HONOR X6b podría ser una opción más que adecuada, ya que su precio tampoco es tan elevado y posee unas especificaciones únicas. Ambos dispositivos son ideales para aquellos que buscan una gran autonomía sin pagar tanto.
Motorola G24 vs HONOR X6b: versus de características
A fin de que tu sepas cuál de estos dos teléfonos es mejor, sea el Motorola G24 o HONOR X6b, hemos elaborado un cuadro con la ficha técnica de cada una de sus especificaciones, vale decir pantalla, procesador, batería, cámaras, almacenamiento y precio. Solo tú deberás elegir cuál de estos dos dispositivos te conviene comprar en 2025. Atento con sus especificaciones.
|aracterísticas
|Honor X6b
|Motorola G24
|Dimensiones
|163.6 x 75.3 x 8.4 mm
|163,49 x 74,53 x 7,99 mm.
|Peso
|192 gramos
|181 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,5 pulgadas
LCD TFT
90 Hz
PWM Dimming de 3840 Hz
Brillo pico de hasta 5.000 nits
|LCD 6,56"
HD+
90 Hz
|Resolución y densidad
|720 x 1612 pixeles
|1280 x 720 píxeles
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
|MediaTek
Helio G85
|Memoria RAM
|12 GB RAM
|4 / 8 GB
|Sistema operativo
|MagicOS 8
Android 14
|
Android 14 My Ux
|Almacenamiento interno
|256 GB
MicroSD hasta 1 TB
|128 GB
MicroSD hasta 1 TB
|Cámaras
|Principal: 50 MP f/1.8
Profundidad: 2 MP f/2.2
Selfie: 5 MP
50 MP f/1.8
2 MP macro
Cámara selfie: 8 MP f/2.0
|Batería
|5.200mAh
35W carga rápida por cable
|5.000 mAh
Carga rápida 15W
|Precio
|S/ 519 o 154 dólares
|S/ 537 o 159 dólares
|Otros detalles
|Wi-Fi 802.11
5G SA/NSA
Bluetooth 5.1
|
LTE
Wi-Fi ac
Bluetooth 5.0
NFC (en algunos mercados)
USB-C
Minijack
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90