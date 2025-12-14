0
Motorola G24 vs HONOR X6b: ¿cuál de estos teléfonos BARATOS es el MEJOR y sería el regalo perfecto por Navidad?

Estos teléfonos de Motorola y Honor no solo son baratos, tienen gran capacidad. Descubre cuál te conviene comprar por fiestas de fin de año.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Motorola G24 y HONOR X6b.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Motorola G24 y HONOR X6b. | Foto: composición/Daniel Robles
A pocos días de la llegada de la Navidad 2025, miles de usuarios se alistan para recibir esta fecha tan importante, en la que además muchos aprovechan para renovar tus teléfonos.

Si bien muchos desearían tener equipos como el Galaxy S25 Ultra, el Xiaomi 17 Pro Max, el iPhone 17 Pro Max o el Honor Magic 8 Pro, lo cierto es que estos teléfonos tienen un elevado precio y esto hace que las personas busquen alternativas mucho más baratas, pero igual de potentes.

El Galaxy S24 Ultra de Samsung es uno de los mejores gama alta del mundo y su precio ha bajado por fiestas de fin de año.

Si buscas un Motorola que te cueste barato y tenga alto rendimiento, el Motorola G24 podría ser una excelente opción, no solo por su diseño TOP, sino también por sus características como cámaras, procesador y batería.

Por otro lado, si eres fan de HONOR, el HONOR X6b podría ser una opción más que adecuada, ya que su precio tampoco es tan elevado y posee unas especificaciones únicas. Ambos dispositivos son ideales para aquellos que buscan una gran autonomía sin pagar tanto.

Motorola G24 vs HONOR X6b: versus de características

A fin de que tu sepas cuál de estos dos teléfonos es mejor, sea el Motorola G24 o HONOR X6b, hemos elaborado un cuadro con la ficha técnica de cada una de sus especificaciones, vale decir pantalla, procesador, batería, cámaras, almacenamiento y precio. Solo tú deberás elegir cuál de estos dos dispositivos te conviene comprar en 2025. Atento con sus especificaciones.

aracterísticasHonor X6bMotorola G24
Dimensiones 163.6 x 75.3 x 8.4 mm 163,49 x 74,53 x 7,99 mm.
Peso192 gramos181 gramos
Pantalla y dimensiones6,5 pulgadas
LCD TFT
90 Hz
PWM Dimming de 3840 Hz
Brillo pico de hasta 5.000 nits		LCD 6,56"
HD+
90 Hz
Resolución y densidad 720 x 1612 pixeles1280 x 720 píxeles
ProcesadorQualcomm Snapdragon 8 Gen 3MediaTek
Helio G85
Memoria RAM12 GB RAM 4 / 8 GB
Sistema operativoMagicOS 8
Android 14
Android 14 My Ux
Almacenamiento interno256 GB
MicroSD hasta 1 TB		128 GB
MicroSD hasta 1 TB
CámarasPrincipal: 50 MP f/1.8
Profundidad: 2 MP f/2.2
Selfie:  5 MP
50 MP f/1.8
2 MP macro
Cámara selfie: 8 MP f/2.0
Batería5.200mAh
35W carga rápida por cable		5.000 mAh
Carga rápida 15W
Precio S/ 519 o 154 dólares S/ 537 o 159 dólares
Otros detallesWi-Fi 802.11
5G SA/NSA
Bluetooth 5.1
LTE
Wi-Fi ac
Bluetooth 5.0
NFC (en algunos mercados)
USB-C
Minijack
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

