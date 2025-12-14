- Hoy:
No necesitas pagar una fortuna por un teléfono con 5200 mAh y gran capacidad: este Motorola es perfecto y solo cuesta $100
Pese a ser un teléfono BARATO, el Motorola G15 tiene una 256GB de memoria, batería que dura 2 días y doble cámara de 50MP. Sería el regalo perfecto por Navidad.
Los teléfonos de Motorola se han ganado un merecido lugar en la preferencia de los usuarios, puesto que la mayoría de ellos tienen una configuración impresionante y un precio bajo.
Si bien Motorola tiene en su catálogo al poderoso Moto Edge 50 Ultra o al Moto Edge 60 Pro, lo cierto es que en la categoría de entrada ha presentado un teléfono todo terreno que resalta no solo por su diseño de cuero vegano, sino también por su alta performance, este es el Motorola G15, un equipo con todo lo que buscas pero al mínimo costo.
Si bien el Motorola G15 no tiene un procesador avanzado, cuenta con un chip MediaTek Helio G81 Extreme, el cual además está acompañado de 8GB de RAM, 4GB físico y 4GB virtual, además de 256GB de memoria interna y una poderosa batería de 5200 mAh con carga de 20W por cable.
Pese a que este Motorola no es especialista en cámaras, tiene un lente de 50MP y un gran angular de 5MP, además de un selfie de 8MP. No te dará videos en 4K, pero sí podrás grabar en 1080 a 30fps y unas fotografías de primera.
Este es el Motorola G15. Foto: composición/alexreviewstech.com
Sin duda, el Motorola G15 es un teléfono básico pero poderoso, por lo que su precio en Perú, para diciembre del 2025, es de 398 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 118 dólares.
