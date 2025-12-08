- Hoy:
El iPhone 17 no es el único teléfono TOP: este Motorola tiene pantalla 144Hz, cámaras 4K, chip Snapdragon y carga de 125W
El Motorola Edge 50 Pro es uno de los mejores teléfonos que puedes comprar este 2025. Sus cámaras son de primera, tiene 512Gb de memoria y su precio es un regalo por Navidad.
Ya no falta casi nada para la llegada de la Navidad 2025 y es por ello que miles de personas se alistan para renovar tus teléfonos y/o buscar un equipo para regalar a sus seres queridos.
Si bien los iPhone son muy populares, estos teléfonos no son los únicos que tienen características premium. Hoy conocerás todos los aspectos técnicos del Motorola Edge 50 Pro, un gama alta de Motorola que te podría interesar, puesto que su precio es bastante bajo para la configuración que maneja.
PUEDES VER: No necesitas un iPhone para grabar videos en 4K y jugar videojuegos: este Motorola de 2023 es POTENTE y BARATO
Para empezar, debes saber que el Motorola Edge 50 Pro es un equipo de gama alta económico. Tiene un acabado de cuero vegano, resistencia al agua y una performance elevada. Su pantalla es de tipo pOLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz, unos 2000 nits de brillo y una compatibilidad con HDR10+.
Y si hablamos de potencia, debes saber que este modelo de Motorola llega con un procesador Snapdragon 7 Gen 3, unos 12GB de RAM, una memoria interna de 512GB y una batería de 4500 mAh con carga de 125W, una de las más veloces que existen en el mundo.
Este es el Motorola Edge 50 Pro. Foto: composición/@Paulmeda1
Sin embargo, esto no es todo ya que el Motorola Edge 50 Pro tiene un juego de cámaras más que eficiente: lente de 50MP con OIS, lente telefoto de 10MP, lente ultra gran angular de 13MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino también tomar fotografías de primera.
Actualmente deberás pagar 1699 soles por el Motorola Edge 50 Pro, esto quiere decir que este smartphone te está costando 500 dólares en el mercado local. Sin duda una configuración impresionante para el precio que maneja.
