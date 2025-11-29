Este Motorola de 2022 tiene cámara 8K de 200MP, chip GAMER y carga al 100% en 8 minutos: su precio es 50% menos

Los teléfonos de Motorola se están ganando un lugar en el mercado de los smartphones. Para este 2025, la marca con capitales chinos ha presentado sus nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 70, dos equipos con grandes prestaciones y precios accesibles.

Sin embargo, existe un modelo que pese al paso de los años sigue siendo una excelente alternativa en la gama media, pero lo mejor de todo es que su precio ha bajado demasiado para este 2025. ¿De qué modelo hablamos? Hoy conocerás todos los detalles del Motorola Edge 30 Ultra, un equipo con características TOP y un precio muy bajo para lo que ofrece.

En primer lugar, debes saber que el Motorola Edge 30 Ultra pertenece a la gama alta y fue lanzado al mercado en 2022. Sin embargo, su configuración aún supera a modelos de marcas como Xiaomi o Samsung. Su pantalla es de tipo OLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 144Hz y compatibilidad con HDR10+.

¿Qué tan buena es su performance? En este caso tenemos un procesador Snapdragon 8+ Gen1, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna, no expandible. Por si fuera poco, su batería es de 4610 mAh y carga de 125W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el precio del Motorola Edge 30 Ultra. Foto: captura

Lo mejor de este Motorola Edge 30 Ultra es su juego de cámaras, ya que tiene tres sensores TOP: lente 200MP con OIS, lente gran angular de 50MP, Telefoto de 12MP y selfie de 60MP.

¿Qué precio tiene este potente equipo? Actualmente, puede ser tuyo este Motorola Edge 30 Ultra por 2322 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 690 dólares.