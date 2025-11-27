- Hoy:
Memoria infinita de 1TB, 8GB de RAM, 5000 mAh y pantalla FullHD: este Motorola que cuesta $140
Motorola tiene en su catálogo al poderoso Motorola G35, un teléfono con diseño premium y potencia elevada. Sus cámaras tienen alta resolución y 5 años de actualizaciones.
Motorola viene conquistando el mercado de los smartphones, gracias a sus teléfonos de alta calidad y bajo precio. Si bien este 2025, la firma con capitales chinos presentó su nueva familia Motorola Edge 60, en su catálogo figura uno de los mejores Android, el Motorola G35, un teléfono bueno, bonito y barato.
¿Por qué debería comprar el Motorola G35? Para empezar debes saber que este equipo tiene una pantalla de alta definición y calidad. En este caso tenemos una diagonal de 6.72 pulgadas con Resolución FullHD+, además de 1000 nits de brillo y una protección Gorilla Glass 3.
PUEDES VER: El iPhone 16e luce inservible al lado de este Motorola con chip GAMER, 512GB y carga de 125W: en 8 minutos lo tienes al 100%
Si te preocupa la potencia, no lo hagas, ya que este Motorola tiene un procesador eficiente, el UNISOC T760, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria, la cual se puede ampliar hasta 1TB con una microSD. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 18W.
Pese a que el Motorola G35 no es especialista en fotografía y video, está provisto de una cámara de 50MP con AutoFoco, un lente gran angular de 8MP y selfie de 16MP. Videos en 4K a 30fps y fotografías en alta definición.
¿Qué precio tiene el Motorola G35? Por solo 480 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 142 dólares. Sin duda una de las mejores opciones en la gama media.
Colores del Motorola G35. Foto: Xataka
