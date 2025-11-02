0
Cusco FC vs Alianza UDH por el Clausura
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K

El Moto Edge 40 Pro es ideal para usuarios exigentes, ya que no solo tiene chip avanzado, sus pantalla llega a 165Hz, posee carga de 125W y su precio ha caído demasiado.

Daniel Robles
El Motorola Edge 40 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025.
El Motorola Edge 40 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025. | Foto: composición/www.xatakandroid.com
Pese a que Motorola tuvo un retroceso en el mercado de los smartphones, desde hace algunos años ha mejorado su presencia en el sector de la gama media y alta, ya que sus modelos más recientes destacan por su gran calidad y bajo precio.

El Moto Edge 40 Pro es uno de los teléfonos más TOP que puedes comprar este 2025, puesto que tiene un procesador gamer avanzado, pantalla ultra fluida, almacenamiento amplio y una carga rápida inigualable. ¿Qué otras características tiene? Aquí todos los detalles.

Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 16 Pro Max de Apple y el Motorola RAZR 60 Ultra.

PUEDES VER: iPhone 16 Pro Max vs. Motorola RAZR 60 Ultra: son considerados como dos de los mejores teléfonos del mundo, pero solo uno es la mejor opción

Motorola Edge 40 Pro: ficha técnica completa

La pantalla del Moto Edge 40 Pro es de tipo pOLED o plástic OLED, lo que significa que tiene gran calidad y es delgado. Sin embargo, esto no es todo ya que llega con una increíble tasa de refresco de 165Hz, compatibilidad con HDR10+ y Dolby Visión.

Si bien el Moto Edge 40 Pro no es gamer, tiene un procesador Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna. Además, su batería es de 4600 mAh y carga de 125W por cable y 15Wde carga inalámbrica.

Motorola Edge 40 Pro

Este es el Motorola Edge 40 Pro. Foto: Xataka

Lo mejor del Motorola Edge 40 Pro es su juego de cámaras: lente de 50MP, lente teleobjetivo 12MP, gran angular de 50MP y selfie de 60MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también tomar fotografías en alta resolución.

¿Qué precio tiene el Moto Edge 40 Pro? Por un precio de 1300 soles podrás comprar este potente teléfono que, si bien tiene algunos años en el mercado, es bastante eficiente.

AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

