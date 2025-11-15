- Hoy:
No necesitas comprar un iPhone para tener un equipo premium: este Motorola tiene chip GAMER y batería que dura 2 días
Pese a ser un teléfono del 2023, el Motorola G84 es uno de los mejores teléfonos de gama media. Tiene diseño de cuero, gran batería y pantalla FullHD+.
Pese al terrible panorama que vivía Motorola, la marca con capitales chinos, supo salir adelante y ahora sus smartphones son algunos de los más potentes y baratos. Si buscas comprar un equipo de gama media con grandes prestaciones, entonces el Motorola G84 5G podría ser tu mejor adquisición ya que cumple con las 3B.
¿Qué son las 3B en un teléfono? Bueno, bonito y barato. Si buscas todo eso en un smartphone, entonces este Motorola G84 5G será tu equipo IDEAL. Hoy en Libero.pe conocerás todas las especificaciones de este Android que fue lanzado en 2023.
PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K
Motorola G84 5G: características y precio actualizado
El Motorola G84 5G fue lanzado al mercado en 2023 y actualmente en pleno 2025 podrás comprarlo por 669 soles, es decir unos 198 dólares en el mercado internacional. Sin embargo, ¿vale la pena comprarlo? Vamos a analizar todas sus especificaciones.
En primer lugar su pantalla es de tipo OLED de 6.55 pulgasa con resolución FullHD+, además de una tasa de refresco de 120Hz y una respuesta táctil de 240Hz. Sin duda uno de los mejores paneles para el precio que maneja.
Este es el Motorola G84 5G. Foto: Motorola
Si hablamos de potencia, este Motorola G84 5G llega con un procesador Snapdragon 695, acompañado de 12GB de RAM, 256GB de memoria, una batería poderosa de 5000 mAh y carga de 33W. No te faltará potencia y batería.
Este Motorola no es especialista en fotos y videos, pero sí llega con un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP y selfie de 16MP. No podrás grabar en 4K, pero tus fotografías tendrán una calidad media. ¿Qué te parece su configuración? Sin duda uno de los mejores modelos para este 2025.
