El iPhone 17 Pro NO es el único teléfono TOP: este Motorola con 6000 mAh, 512GB y triple cámara 4K es perfecto para ti

Los teléfonos de Motorola se han ganado la preferencia a nivel internacional, puesto que sus últimos modelos superan las expectativas tanto en calidad y precio.

Para este 2025, la marca con capitales chinos ha presentado al poderoso Motorola Edge 60 Pro, un equipo con especificaciones de última generación, una batería de larga duración, carga ultra rápida y un precio bastante accesible. ¿Quieres conocer todos los detalles? Aquí te los especificamos.

Motorola Edge 60 Pro: ficha técnica completa

Para iniciar con este análisis, debes saber que el Motorola Edge 60 Pro perteneces a la gama alta y es por ello que tiene sus especificaciones muy elevadas. Por ejemplo, su pantalla es de tipo pOLED de 6.67 pulgadas, con resolución Super HD, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 4500 nits.

¿Qué tan potente es este Motorola? En este caso tenemos un procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 6000 mAh y carga de 80W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Motorola Edge 60 Pro. Foto: Motorola

Sin embargo, esto no es lo único impresionante de este Motorola Edge 60 Pro. En este caso tenemos una cámara de 50MP con OIS de tipo Sony Lytia 700C, además de 50MP gran angular, Telefoto de 10MP y selfie de 50MP. Videos en 4K totalmente garantizados y una serie de fotografías en alta definición.

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 60 Pro? Actualmente, podrás comprar este equipo por 1799 soles, unos 530 dólares en el mercado internacional. Sin duda es una de las mejores opciones en la gama alta para este 2025.