Este antiguo Motorola sigue siendo un TITÁN que supera a Samsung: carga de 125W, 512GB y cámara 200MP

Motorola es una de las marcas de tecnología más importantes del 2025 y esto se debe a los potentes equipos que ha lanzado en los últimos años, los cuales no solo sobresalen por su diseño premium, sino también por su potencia gamer y precios insuperables.

Para este 2025, la marca presentó una gran variedad de modelos, pero existe en su catálogo un teléfono que pese al paso del tiempo se mantiene vigente como el mejor gama alta de todos los tiempos, este es el Motorola Edge 30 Ultra, un smartphone de primera que sin duda cubrirá todas tus demandas.

¿Qué buscas en un smartphone? ¿Pantalla de alta calidad? ¿procesador gamer? ¿batería con carga veloz? ¿cámaras 4K? Pues bien, esto y mucho más es el Motorola Edge 30 Ultra, cuyo precio ahora es un 50% menos de su costo.

Motorola Edge 30 Ultra: características detalladas

Pese a ser un teléfono del 2022, el Motorola Edge 30 Ultra sigue vigente ya que la marca con capitales chinos rompió el molde para hacer este teléfono premium. Por ejemplo, su pantalla es de tipo OLED de 6.7 pulgadas con una curvatura de 53°, una tasa de refresco de 144Hz, compatibilidad con HDR10+ y una protección anticaídas.

Si hablamos de potencia, este Motorola antiguo llega con un chip Snapdragon 8+ Gen 1, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 4610 mAh y carga de 125W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Motorola Edge 30 Ultra. Foto: Motorola

Pero no si crees que es todo, no has visto nada, ya que este Motorola Edge 30 Ultra llega con un juego de cámaras impresionante: lent de 200MP con OIS, lente gran angular macro de 50MP, lente Telefoto de 12MP y selfie de 60MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino también tomar fotografías de alta resolución.

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 30 Ultra? Si bien este teléfono fue lanzado por más de 4000 soles, actualmente lo puedes tener por 2300 soles, un precio bastante aceptable para lo que ofrece.