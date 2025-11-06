- Hoy:
Este Motorola es ultradelgado como un iPhone 17 Air y más potente que un S25 Ultra: el gama alta más TOP y barato
La tecnología de Motorola está en otro nivel y el nuevo Moto Edge 70 se ha convertido en el teléfono más delgado y más potente del 2025. Su precio es un regalo por Navidad.
Motorola quiere competir con Apple y acaba de lanzar su teléfono más DELGADO y más POTENTE, el cual deja en 'ridículo' al iPhone 17 Air, un smartphone con extrema delgadez pero con muchas limitaciones.
Hace solo algunos días Motorola ha presentado al mundo su nuevo Motorola Edge 70 5G, un smartphone con un grosor de 5.9 mm, una batería de 4900 mAh, cámaras 4K de alta calidad y un procesador bastante TOP. ¿Qué tras características tiene? Aquí todos los detalles técnicos a considerar antes de comprarlo.
PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K
Lo primero que debes saber sobre el nuevo Motorola Edge 70 5G, es que figura en la categoría de smartphones de gama alta. Esto tiene sentido ya que cuenta con un procesador avanzado y una serie de especificaciones TOP.
La pantalla de este nuevo Motorola es de tipo pOLED de 6.67 pulgadas con una resolución SuperHD, acompañado de 120Hz de tasa de refresco, un brillo máximo de 4500 nits y una protección Gorilla Flass 7i.
Si hablamos de potencia, para juegos y aplicaciones con IA, este Motorola Edge 70 5G llega con el chip Snapdragon 7 Gen 4, el cual además llega acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 4800 mAh con carga de 68W. Si bien no parece algo impresionante, debes considerar su delgadez de 5.99 mm, lo que lo hace impresionante.
Este es el Motorola Edge 70 5G. Foto: Motorola
Y si hablamos de las cámaras de este nuevo teléfono, debes saber que el Motorola Edge 70 5G llega con selfie de 50MP, cámara principal de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP y sensor de luz 3 en 1. Videos en 4K a 30fps totalmente garantizados y unas fotografías impresionantes.
¿Qué precio tiene por lanzamiento el Motorola Edge 70 5G? Pues bien, en España se ha presentado por 800 euros, lo que al tipo de cambio representan unos 3100 soles en el mercado peruano.
