Olvídate del Xiaomi 17 Pro: este Motorola con 512GB, chip Snapdragon, carga de 68W y pantalla de 144Hz es MEJOR

Pese a que Samsung y Xiaomi intentan dominar el mercado con sus teléfonos de gama alta y gama media, la firma Motorola les está quitando terreno con sus nuevos modelos, los cuales destacan no solo por su potencia, sino también por su bajo precio. Este es el caso del Motorola Edge 50 Fusion, un dispositivo diseñado para liderar el sector.

Y es que el Motorola Edge 50 Fusion no solo tiene un diseño premium de cuero vegano, sino también una configuración bastante potente. Lo mejor de todo es que su precio ha bajado demasiado.

¿Cuál es la configuración que maneja el Motorola Edge 50 Fusion? En este caso tenemos un teléfono con una pantalla de tipo pOLED, plastic OLED, con una diagonal de 6.7 pulgadas, una tasa de refresco de 144Hz, un brillo máximo de 1600 nits y compatibilidad con HDR10+.

Si hablamos de potencia, este Motorola Edge 50 Fusion llega con un potente procesador Snapdragon 7s Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 68W por cable.

Este es el Motorola Edge 50 Fusion. Foto: Motorola

Eso no es todo, ya que este Motorola también está provisto de una cámara de 50MP con OIS, gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Los videos que graba este teléfono son de calidad 4K a 30fps y tienen fotografías en alta resolución.

Finalmente, ¿qué precio tiene el Motorola Edge 50 Fusion? Actualmente, puedes comprar este teléfono por 799 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 240 dólares. Sin duda es una buena alternativa tanto en potencia como precio.