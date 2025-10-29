0
Motorola G86 Power llega al Perú con brutal batería para dos días: precios y características

El Perú se ha convertido en un mercado importante para Motorola por sus celulares calidad-precio y este Motorola G86 Power es la mejor muestra de ello.

Motorola lo hace de nuevo dotando de grandes prestaciones su segmento de entrada.
En los últimos años, el Perú se ha consolidado como un mercado importante en el mundo de los teléfonos celulares. Xiaomi es el mejor ejemplo, teniendo su primera tienda oficial en esta parte de la región, precisamente, en el país. De hecho, el estreno en Latinoamérica de los Xiaomi Redmi Note 14 a finales de enero de 2025 tuvo lugar en tierras peruanas y en otro lugar. Pues, algo similar está aconteciendo con Motorola, quienes estrenaron de forma oficia los nuevos Motorola G86 Power.

Este nuevo dispositivo de la marca estadounidense es nuevo esfuerzo de la compañía en lanzar equipos al alcance de todos los bolsillos que preponderan aspectos como la pantalla, la batería, así como el almacenamiento, pero también la inclusión de elementos de inteligencia artificial.

Este celular es económico y también está integrado como inteligencia artificial.

PUEDES VER: Este Motorola curvo es mejor que Samsung y cuesta menos: pantalla POLED, buen procesador y gran carga rápida

Batería para 48 horas de uso continuo

De plano, el Motorola G86 Power se vende como el celular económico con la batería más grande del mundo dado que nos obsequia una potencia descomunal con sus 6,720mAh que, en los hechos, te servirá para utilizar el dispositivo por más de dos horas sin parar.

De hecho, el celular viene con carga rápida, pero sí nos parece que sus 33W no son suficientes para tamaña autonomía. Para esos niveles, se habría compensado bien con una de 68W.

Resistencia superior a la gama alta

Por otro lado, el Motorola G86 Power incluye una notable protección anticaídas gracias al cristal Corning GOrilla Glass 7i, que lo que hace capaz de aguantar sin problemas golpes y ralladuras.

No contento con esto, es súper resistente a ser sumergido gracias a su certificación IP68/IP69, siendo impermeable, además, al polvo como la humedad, pero también a chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

No menor, es que incluye certificado militar MIL-STD-810H, la misma que permite que el celular soporte sin problemas calores extremos, tanto como los fríos bajo cero más gélidos, sin dejar de lado las fuertes presiones a altas latitudes.

Principales características

En cuanto a la pantalla, nos topamos con un teléfono con POLED de 6,67 pulgadas, acompañado de resolución Super HD de 1,220 x 2,712 píxeles, con 120 hercios de tasa de refresco, a la vez de brillo máximo de 4,500 nits.

A la vez, tiene un procesador MediaTek Dimensity 7300 que va bien con las tareas diarias como la multitarea, junto con RAM de 8GB, mientras que su memoria interna es de 256GB y llega a los 512GB, la cual puedes ampliar con tarjetas microSD.

Sus cámaras se comportan de forma decente, ya que en la parte trasera nos topamos con doble sensor, con el principal de 50 megapíxeles, gran angular/macro de 8 megapíxeles, a la vez de una frontal de 32 megapíxeles.

El sistema operativo del Motorola G86 Power es Android 15, que incluye funciones de inteligencia artificial, a la vez de 2 años de actualizaciones para software como para los parches de seguridad.

Precios y versiones en Perú

En el Perú, el Motorola G86 Power fue lanzado en su versión de 8GB de RAM y 256GB de ROM, en los colores azul y rojo, con un precio de S/ 1,149 soles desde la tienda oficial de Motorola.

