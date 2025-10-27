Este Motorola curvo es mejor que Samsung y cuesta menos: pantalla POLED, buen procesador y gran carga rápida

Pese a haber recobrado buena parte de la confianza como la fama que tuvo en sus mejores épocas, lo cierto es que la gran mayoría ve a Motorola como una marca menor y. si bien no faltan razones para dar ese salto de calidad en el tope de gama, en el resto de segmentos el fabricante de los Estados Unidos está haciendo muy bien las cosas, compitiendo codo a codo con Xiaomi, Samsung y Honor que se ha colado con fuerza en este segmento.

Por ello, este 2025 renovaron su gama media con nuevos terminales que están dando la hora en sus respectivos rangos de precio, como es el caso del Motorola Edge 60 Fusion, un celular muy potente, a la vez de accesible en términos económicos y que, entre sus grandes novedades, destaca la inclusión de inteligencia artificial.

Pantalla, procesador y batería

Para comenzar con el Motorola Edge 60 Fusion, debemos decir que posee una pantalla POLED curva de 6,5 pulgadas, acompañado de resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, densidad de píxeles por pulgadas (ppp) de 446, una solvente tasa de refresco de 120 hercios, así como brillo máximo de 4,500 nits, algo con lo que ni el iPhone 17 Pro Max sueña.

Conforme vayamos yendo hacia sus diversos apartados te darás cuenta de que este equipo es uno de los más balanceados en su rango de precio. En ese sentido, nos topamos con el procesador MediaTek Dimensity 7300, el cual cumple con creces para las tareas diarias, también ideal para la multitarea como para algunos juegos, aunque no es la mejor opción para gamers. Su RAM es de 8GB con LPDDR4X, mientras que su memoria interna de 256GB con descargas uMCP.

La autonomía es otro de los puntos del Motorola Edge 60 Fusion que enamoran, ya que cuenta con batería de 5,200mAh, lo que te da potencia de uso por un día completo, el cual está complementado con su carga rápida de 68W; es decir, que el celular estará cargado al 100 por ciento en unos 45 minutos.

Software potenciado con Moto AI

Como ya es costumbre, además del uso de cuero vegano en los terminales en este rango de precio, este dispositivo salió al mercado con Android 15 casi sin modificaciones como sistema procesador, con 3 años de actualizaciones para software y 4 años para los parches de seguridad.

Asimismo, el Motorola Edge 60 Fusion viene integrado con Moto AI, la inteligencia artificial de Motorola, la cual nos acompaña, no solo en funciones para la cámara, sino también para en acciones tipo traducción, búsqueda, entre otros, sin dejar de lado la presencia de Gemini de Google.

Cámaras con resultados interesantes

Si bien en la generación pasada, las cámaras de este modelo no lo hacían mal, el Motorola Edge 60 Fusion nos da resultados bastante decentes teniendo el cuenta el precio que vamos a pagar, por lo que no te decepcionará en el uso diario de esta.

Por ello, en la parte trasera nos topamos con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, así como gran angular (que también sirve como macro) de 12 megapíxeles, así como la inclusión de un sensor de luz. Su frontal es de 32 megapíxeles.

En cuanto a la grabación de video, el Motorola Edge 60 Fusion graba a una resolución máxima de 4K a 30fps, contando con estabilización y bueno resultados, tanto en la principal como en el gran angular, con tomas muy sólidas en espacios de mucha luz, así como buena reducción del ruido.

Resistencia llevada a otro nivel

Para esta ocasión, Motorola ha decidido potenciar de verdad a este terminal. Empecemos por la pantalla, ya que viene con protección Gorilla Glass 7i contra golpes y ralladuras.

También podemos afirmar que el Motorola Edge 60 Fusion es acuático al contar con certificación IP68/IP69, para soportar la intrusión del polvo, la humedad, pero también del agua, al punto que lo puedes sumergir sin temor a averías, pero también aguanta chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Por último, pero no menos importante, es que viene con certificado militar MIL-STD-810H, con el este celular tiene la capacidad para funcionar sin problemas en calores extremos, fríos bajo cero, así como a fuertes presiones en altas latitudes.

¿Vale la pena comprar el Motorola Edge 60 Fusion?

Como ya hemos deslizado líneas arriba, nos parece que el Motorola Edge 60 Fusion es una de las mejores opciones en su rango de precio, siendo muy balanceado, con escasos puntos en contra y estos son sus precios actuales: