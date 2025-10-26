0
Bueno, bonito y barato: así es este Motorola con 5200 mAh y 256GB que solo te cuesta $140

Un teléfono de gran calidad no tiene que ser caro. El nuevo Moto G06 es ideal para usuarios exigentes que quieren pagar poco dinero. Conoce su ficha técnica.

Daniel Robles
El Motorola G06 es un teléfono básico que cumple con las exigencias más altas y solo cuesta 140 dólares.
El Motorola G06 es un teléfono básico que cumple con las exigencias más altas y solo cuesta 140 dólares. | Foto: composición/Daniel Robles
Motorola sigue en su afán de querer dominar el mercado de los teléfonos baratos y para este 2025 ha presentado uno de sus equipos más potentes y baratos que puedes comprar por una mínima inversión de 140 dólares.

Sí, la gigante tecnológica acaba de estrenar el nuevo Motorola G06, un smartphone de entrada que posee características que teléfonos de gama alta ya quisieran tener.

El Motorola G86 Power 5G es uno de los teléfonos de gama media con la batería más amplia de 6720 mAh y gran potencia.

Para empezar este análisis del equipo de Motorola, debes saber que el Motorola G06 llega con pantalla de 6.88 pulgadas, una de las más grandes, con tecnología LCD IPS, además de una tasa de refresco de 120Hz u una protección anticaídas Gorilla Glass 3.

Pese a que este teléfono es de entrada, tiene un procesador MediaTek Helio G81 Ultra, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria interna, la cual se puede ampliar hasta 1TB con una tarjeta microSD. Además, la batería de este equipo es de 5000 mAh con una carga de 10W por cable.

Motorola G06

Este es el Motorola G06. Foto: Motorola

Si hablamos de cámaras, este Motorola G06 solo posee un sensor de 50MP con el que podrás grabar videos en 1080 pixeles a 30fps y una cámara selfie de 8MP. Además podrás tomar fotografías en alta calidad tanto de día como de noche. No es el mejor sensor de la firma, pero te servirá en diferentes situaciones.

Como ya te habíamos mencionado, el precio del Motorola G06 es de 479 soles, lo que al tipo de cambio vigente son 140 dólares. Sin duda un precio muy reducido para lo que ofrece este equipo cubierto de cuero vegano.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

